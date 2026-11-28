Η κακοδαιμονία των τραυματισμών έχει χτυπήσει την Μπάγερν Μονάχου, με τους Βαυαρούς να μην μπορούν να υπολογίζουν στις υπηρεσίες των Χάρι Κέιν, Τζαμάλ Μουσιάλα και Μάικλ Ολίσε. Πρόκειται για σημαντικές απώλειες, που στερούν από τον Γερμανό τεχνικό πολύτιμες λύσεις και τεράστια επιθετική ποιότητα.

Η Μπάγερν ετοιμάζεται να αναμετρηθεί με το Αμβούργο, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Bundesliga, με τον προπονητή της ομάδας, Βίνσεντ Κομπανί, να αναφέρεται στη συνέντευξη Τύπου στις σημαντικές απουσίες των Βαυαρών, αλλά και στην ικανότητα του συνόλου του να ανταποκρίνεται παρά τις αντιξοότητες.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βίνσεν Κομπανί:

«Η αλήθεια είναι πως μας λείπουν 130 γκολ από την ομάδας μας. Πολλοί σούπερ σταρ μας δεν είναι διαθέσιμοι. Ωστόσο έχουμε ένα σούπερ σταρ που μπορεί να βοηθήσει και αυτός είναι η ίδια η ομάδας μου».

sport-fm.gr