Ξανά με Σαμπραουί η ενδεκάδα της Ανόρθωσης!
ΓΗΠΕΔΟ
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Λαβωμένη αλλά αποφασισμένη η ομάδα της Αμμοχώστου
Έτοιμη για τη δεύτερη σερί της επιτυχία παρουσιάζεται η Ανόρθωση. Η ομάδα της Αμμοχώστου υποδέχεται την Καρμιώτισσα στις 18:00 για την 11η αγωνιστική. Ωστόσο, δεν λείπουν τα προβλήματα για την τεχνική ηγεσία αφού μπορεί ο Αλέσιο Ντα Κρουζ να εξέτισε την τιμωρία του, αποκόμισε όμως τραυματισμό. Λαβωμένος είναι και ο Ανδρέας Χρυσοστόμου ενώ δεν υπολογίζεται επίσης ο Μάριος Ηλία. Εκτός πλάνου λόγω τιμωρίας είναι και ο Φουρτάδο.
Η ενδεκάδα της Ανόρθωσης: Κάρλστρομ, Σεργίου, Καραμανώλης, Τάντι, Κίκο, Μίντεντορμπ, Αμπουάγκι, Κις, Σαμπραουί, Ντιόν, Λόπες.