Η αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση απέναντι στον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης». Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το παιχνίδι με τους «κίτρινους» το μεσημέρι του Σαββάτου.

Κανονικά μέσα ο Παναγιώτης Ρέτσος. Μέσα ξανά ο Τουφάκης, εκτός ο Φίλης. Υπενθυμίζεται ότι Πουέρτα, Έσε, Τσικίνιο και Μπέιλι βρίσκονται στα… πιτς λόγω τραυματισμών.

Η αποστολή:

Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Ρόκα, Τουφάκης, Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα, Γκονζάλες, Κλέιτον, Μάριους.

sport-fm.gr