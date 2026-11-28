Μετά την ενοχή για 114 παραβιάσεις των κανονισμών του Financial Fair Play της Premier League, οι ιθύνοντες της Μάντσεστερ Σίτι άσκησαν έφεση κατά της ετυμηγορίας. Εν αναμονή της τελικής απόφασης, άπαντες στον αγγλικό σύλλογο, αναμένουν τις εξελίξεις, ενώ εν τω μεταξύ, οι άλλοι σύλλογοι του αγγλικού πρωταθλήματος παραμένουν σιωπηλοί.

Το BBC αναφέρει ότι η Premier League ζήτησε ρητά από τις ομάδες της να μην σχολιάσουν δημόσια το θέμα, ώστε να μην επηρεάσουν την διαδικασία. Ωστόσο, η IFR (η ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή) γνωρίζει πολύ καλά ότι βρίσκεται υπό έντονο έλεγχο από τις άλλες ομάδες της Premier League, καθώς το βρετανικό μέσο ενημέρωσης ισχυρίζεται ότι μερικές από αυτές απλώς απαίτησαν παρασκηνιακά να αναγκαστεί η Μάντσεστερ Σίτι να πωληθεί, εάν η ενοχή των «Sky Blues» επικυρωθεί στην έφεση.