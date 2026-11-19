Στις 23 Οκτωβρίου, δύο ημέρες μετά την ισοπαλία 2-2 με την Άρσεναλ στο Champions League, η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε ότι ο προπονητής της, Βενσάν Κομπανί, διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Ο 40χρονος Βέλγος παρακολουθούσε την προπόνηση της δεύτερης ομάδας στο προπονητικό κέντρο του βαυαρικού συλλόγου, όταν ξαφνικά αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Πέρα από το εξάρθρημα ώμου που υπέστη κατά την πτώση του, ο πρώην αμυντικός της Μάντσεστερ Σίτι έμεινε εκτός δράσης για τέσσερις εβδομάδες λόγω μηνιγγίτιδας. Σήμερα το πρωί, έκανε την επανεμφάνισή του μπροστά στα μέσα ενημέρωσης, ενόψει του αγώνα με την Κολωνία για τη 10η αγωνιστική της Bundesliga.

«Είμαι πολύ ευγνώμων για τη στήριξη που έλαβα. Ήταν μια έντονη περίοδος. Εκείνη τη στιγμή, ήταν μια εντελώς πρωτόγνωρη εμπειρία. Κοιτάζοντας πίσω, όλα πήγαν τέλεια. Έλαβα άμεση στήριξη από τον σύλλογο και το ιατρικό επιτελείο -είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Προσπαθείς να παραμείνεις ψύχραιμος και να περιμένεις τα αποτελέσματα. Όλα πήγαν καλά· όλες οι εξετάσεις έδειξαν θετικά αποτελέσματα. Πρέπει να πω ότι είμαι σε εξαιρετική κατάσταση. Υποβλήθηκα σε πολυάριθμες εξετάσεις, οι οποίες έδωσαν όλες σαφείς απαντήσεις», δήλωσε.

«Σε αυτή την περίοδο ηρεμίας, προσπάθησα επίσης να μάθω. Ήταν συναρπαστικό να παρατηρώ την ομάδα από μια διαφορετική οπτική γωνία - να βλέπω πώς εργάζονται οι παίκτες και το επιτελείο. Νιώθω ξανά υπέροχα τώρα και χαίρομαι που επέστρεψα στην ομάδα», δήλωσε, εξηγώντας στη συνέχεια ότι δεν είχε δώσει τη δέουσα προσοχή στα μηνύματα του σώματός του, αμέσως μετά την αναμέτρηση του Champions League εναντίον των «Κανονιέρηδων».

«Ίσως δεν άκουσα το σώμα μου όσο προσεκτικά έπρεπε. Όλα όσα ακολούθησαν ήταν αποτέλεσμα αυτού. Δεν θέλω να το υποβαθμίσω -ήταν ένα σοκ- αλλά ήταν η συνέπεια του να συνεχίζω να πιέζω, ενώ στην πραγματικότητα χρειαζόμουν ένα διάλειμμα. Τώρα νιώθω καλά· έχω περάσει μια μακρά διαδικασία από τότε. Ελπίζω τα πράγματα να επιστρέψουν στην κανονικότητα το συντομότερο δυνατό», συνέχισε.

Και πρόσθεσε: «Είμαι απίστευτα ευγνώμων για την ανταπόκριση του συλλόγου και ολόκληρου του ιατρικού επιτελείου, οι οποίοι ήταν δίπλα μου μέρα και νύχτα. Έκαναν το κάτι παραπάνω για να με βοηθήσουν. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω το δικό μου προπονητικό επιτελείο, που κράτησε την ομάδα σε λειτουργία και μας βοήθησε να αντλήσουμε δύναμη σε μια δύσκολη στιγμή. Λάτρεψα το παιχνίδι εναντίον της Ατλέτικο. Ήταν μία από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές της προπονητικής μου καριέρας, παρόλο που δεν ήμουν εκεί. Θα κρατήσουμε αυτή την ανάμνηση - θα μας δώσει δύναμη για το μέλλον».

Τέλος, δεδομένου του επιβαρυμένου προγράμματος και της διαρκώς αυξανόμενης πίεσης στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, ο Κομπανί αναφέρθηκε στις αμφιβολίες που εκφράστηκαν σχετικά με την υγεία του. Είναι ο Βέλγος σε θέση να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της διαχείρισης ενός συλλόγου όπως η Μπάγερν; Κατά τον ίδιο, το περιστατικό που τον αφορά δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το μέγεθος του συλλόγου που προπονεί.

«Κατανοώ τα ερωτήματα που θα τεθούν. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος τείνει να αναλύει υπερβολικά τα πράγματα όταν δεν διαθέτει όλες τις πληροφορίες. Είμαστε αήττητοι, κι εγώ μόλις επέστρεψα από τις μεγαλύτερες διακοπές της ζωής μου. Ως προπονητής, δεν μπορώ να πω ότι εδώ υπάρχει μεγαλύτερη πίεση απ’ ό,τι υπήρχε στην Μπέρνλι, στην Τσάμπιονσιπ. Είναι κάτι που θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα, και υπάρχουν μαθήματα που μπορεί κανείς να αντλήσει από αυτό».