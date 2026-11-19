Επιτέλους επτάστερος! Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες με εμφατικό τρόπο, περνώντας από μία από τις πιο δύσκολες έδρες της EuroLeague! Οι «πράσινοι» επικράτησαν 87-72 της Ζάλγκιρις στο Κάουνας, βάζοντας τέλος στο σερί των έξι διαδοχικών νικών των Λιθουανών και αφήνοντας πίσω τους τις δύο συνεχόμενες ήττες από Μπαρτσελόνα και Βίρτους.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν σαφώς ανώτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, επιβάλλοντας τον ρυθμό της και δείχνοντας την ποιότητά της, με μοναδικό μελανό σημείο το τρίτο δεκάλεπτο, όταν επέτρεψε στη Ζάλγκιρις να επιστρέψει και να περάσει προσωρινά μπροστά στο σκορ. Ωστόσο, οι «πράσινοι» έβγαλαν αντίδραση, ανέκτησαν τον έλεγχο και έφτασαν σε μία σπουδαία εκτός έδρας νίκη, ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 9-4 και στέλνοντας ηχηρό μήνυμα ενόψει της συνέχειας.

Κορυφαίος του αγώνα ο Κέντρικ Ναν, που έβαλε 21 πόντους, 14 από τους οποίους ήρθαν στο 4ο δεκάλεπτο και έβαλαν «ταφόπλακα» στις ελπίδες των γηπεδούχων. Στους 20 πόντους σταμάτησε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, κορυφαίος του πρώτου ημιχρόνου, Το σημαντικότερο όμως ήταν πως ο Παναθηναϊκός κράτησε εκτός αγώνα τον Γιόνας Βαλαντσιούνας, που είχε 9 πόντους με 2/9 δίποντα και 3 λάθη.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός στρέφεται στο ματς με το Μαρούσι για τη Stoiximan GBL (21/11, 17:30), ενώ στη 14η αγωνιστική της Euroleague θα φιλοξενηθεί από τη Βαλένθια (24/11, 21:30).

To ματς

Ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ δυνατά στην αναμέτρηση, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό του και βρίσκοντας λύσεις τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Με τον Μουσταφά Φαλ να κυριαρχεί απέναντι στον Βαλαντσιούνας και τον Χέιζ-Ντέιβις να δίνει σημαντικές επιθετικές λύσεις, οι «πράσινοι» πήραν τον έλεγχο του αγώνα. Η Ζάλγκιρις δυσκολεύτηκε να βρει διαδρόμους προς το καλάθι, ενώ ο Παναθηναϊκός έκλεισε ιδανικά το πρώτο δεκάλεπτο, με ένα απίθανο buzzer beater του Χέιζ-Ντέιβις, για το 17-28.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς συνέχισε να διατηρεί το πάνω χέρι και στη δεύτερη περίοδο, φτάνοντας ακόμη και στο +14 (22-36), με τον Ναν και τον Χέιζ-Ντέιβις να εκτελούν με συνέπεια. Η Ζάλγκιρις, ωστόσο, αντέδρασε και με πρωταγωνιστή τον Τουμπέλις κατάφερε να μειώσει τη διαφορά, εκμεταλλευόμενη ορισμένα λάθη των φιλοξενούμενων. Ο Χέιζ-Ντέιβις παρέμεινε ασταμάτητος, φτάνοντας τους 16 πόντους και δίνοντας ξανά λύσεις, με τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει στα αποδυτήρια μπροστά με 39-47, έχοντας παρουσιάσει πολύ καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο.

Η τρίτη περίοδος εξελίχθηκε σε ένα πολύ δύσκολο διάστημα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχασε τον επιθετικό ρυθμό και την αμυντική του συνοχή, επιτρέποντας στη Ζάλγκιρις να επιστρέψει δυναμικά στη διεκδίκηση του αγώνα. Οι Λιθουανοί εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη των «πράσινων», βρήκαν λύσεις κοντά στο καλάθι με τους Βαλαντσιούνας και Τουμπέλις και κατάφεραν να περάσουν μπροστά στο σκορ (55-54), για πρώτη φορά μετά το αρχικό 8-6. Ωστόσο, ο Κώστας Σλούκας ανέλαβε δράση στο φινάλε, δίνοντας σημαντικές λύσεις τόσο στην εκτέλεση όσο και στη δημιουργία, με τον Παναθηναϊκό να ανακτά το προβάδισμα και να κλείνει το δεκάλεπτο στο 55-59.

Τα δεκάλεπτα: 17-28, 39-47, 72-87, 55-59

Πηγή: sport-fm.gr