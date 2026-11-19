Το αστέρι της Νότιας Κορέας, Κανγκ-Ιν Λι, συνεχίζει να διαπρέπει και, εκτός από τους αμέτρητους τίτλους που κατέκτησε με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν, ξεχωρίζει και στα ατομικά βραβεία.

Ο 25χρονος μεσοεπιθετικός, μετά τις back-to-back κατακτήσεις του Champions League με την υπερομάδα του Λουίς Ενρίκε, βραβεύτηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά ως AFC Asian Player of the Year για το 2026. Η συγκεκριμένη διάκριση επιβεβαιώνει την εξαιρετική του παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο, καθώς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ασιατικού ποδοσφαίρου στη διεθνή σκηνή.

Πλέον, ο Κανγκ-Ιν Λι αγωνίζεται στη Μαδρίτη για λογαριασμό της Ατλέτικο, ωστόσο μέχρι στιγμής δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Συγκεκριμένα, σε συνολικά 15 παιχνίδια μετράει δύο γκολ και μία ασίστ, αριθμοί που αφήνουν περιθώρια βελτίωσης ενόψει της συνέχειας της αγωνιστικής περιόδου.

Πηγή: sport-fm.gr