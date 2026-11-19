Tην αήττητη πορεία του στο πρωτάθλημα φούτσαλ συνέχισε ο ΑΠΟΕΛ, συμπληρώνοντας την όγδοη νίκη σε ισάριθμους αγώνες.

Οι γαλαζοκίτρινοι, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής επικράτησαν εκτός έδρας με 3-2 της ΑΕΚ κι έφθασαν τους 24 βαθμούς.

Έτσι, διατήρησαν τη διαφορά των πέντε βαθμών από τη δεύτερη Ομόνοια που κέρδισε εντός έδρας με 5-0 την Αθηαίνου AC φθάνοντας τους 19 βαθμούς.

Στους 16 βαθμούς βρίσκεται η ΑΕΚ, ισόβαθμη με τον Απόλλωνα που την Τετάρτη (18/11) επικράτησε με 4-2 της ΑΕΛ.

Στον άλλο σημερινό (19/11) αγώνα ο Αραράτ νίκησε 6-2 την Δόξα Παλαιομετόχου και έκανε δέκα τους βαθμούς του.

Ο τελευταίος αγώνας της 8ης αγωνιστικής θα γίνει την Παρασκευή (20/11, 20:30), με την Ελπίδα Αστρομερίτη να φιλοξενεί την Ένωση Νέων Λατσιών.