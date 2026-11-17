Σεζόν καριέρας διανύει στην Κόμο ο Τάσος Δουβίκας. Ο 27χρονος διεθνής επιθετικός έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά στο ιταλικό πρωτάθλημα όπου μετράει 5 γκολ σε 11 συμμετοχές, αλλά και στο Champions League, όντας ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 6 τέρματα σε 4 αγωνιστικές.

Το μυθικά νούμερα και τα 11 συνολικά γκολ σε 15 εμφανίσεις έχουν εκτοξεύσει την αξία του, η οποία υπολογίζεται στα 25 εκατομμύρια ευρώ με βάση το Transfermarkt. Οι άνθρωποι της Κόμο και ο προπονητής του Σεσκ Φάμπρεγας έχουν μείνει απόλυτα ικανοποιημένοι και προκειμένου να θωρακίσουν το μέλλον τους μαζί του, πρόσφατα επέκτειναν τη συνεργασία τους μέχρι το 2031. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος σύλλογος θελήσει να αποκτήσει τον Δουβίκα θα πρέπει να βάλει αρκετά βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Παρά το νέο συμβόλαιο, αρκετοί ευρωπαϊκού σύλλογοι βολιδοσκοπούν ήδη του Έλληνα επιθετικό. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής ιστοσελίδας «Tuttomercato», ομάδες από την αγγλική Premier League, αλλά και τη γερμανική Bundesliga, έχουν στη λίστα τους τον πρώην σέντερ φορ του Aστέρα AKTOR και ρώτησαν την Κόμο, προκειμένου να ενημερωθούν για τις απαιτήσεις της.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ, η ομάδα του διεθνή σέντερ φορ δεν μπήκε καν σε συζητήσεις, καθώς, τουλάχιστον για την ώρα, δεν υπάρχει καμία και οποιαδήποτε σκέψη να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μια ενδεχόμενη πώληση του Τάσου Δουβίκα.

athletiko.gr