Όταν είχε αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ δήλωνε άδειος από ενέργεια και δυνάμεις, αλλά αυτός ο Κλοπ που παρακολουθούμε στον πάγκο της εθνικής Γερμανίας είναι εκείνος που κερδίζει τη συμπάθεια απ' ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο.

Κραυγές, χτυπήματα στο σημείο της καρδιάς, απόλαυση αυτού που παρακολουθεί, αγκαλιές με τους συνεργάτες του, ικανοποίηση για τις προσπάθειες και τα γκολ των παικτών του στο γήπεδο.

Ο Kloppo είναι ξανά εδώ και έχοντας γεμίσει τις μπαταρίες του μετά το διάλειμμα που έκανε από την προπονητική, αλλά και βρίσκοντας την ευκαιρία τώρα με την εθνική Γερμανίας να κερδίζει όσο χρόνο επιθυμεί για προσωπικό του όφελος, είναι ξανά απολαυστικός.

Δείτε τις αντιδράσεις του από το 5-0 των Γερμανών επί της Ολλανδίας, που έκανε τον άλλοτε κόουτς της Λίβερπουλ να δηλώσει πως πολύ σύντομα η «νάσιοναλ μάνσαφτ» θα είναι ένα σύνολο το οποίο δεν θα θέλει κανείς για αντίπαλο.

Klopp definitely loved that one… And honestly, we all did! ❤️ https://t.co/H0qtl7Yr8C — centrekop. (@centrekop) November 16, 2026

Jürgen Klopp has no idea what he just gave Twitter. https://t.co/8nvSFvLWh7 — Hamoud🥷🏾 (@Lfc_Hamoud) November 16, 2026

england365.gr