Ο Κομπανί επιστρέφει στον πάγκο της Μπάγερν
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, Βενσάν Κομπανί, αναμένεται να επιστρέψει στον πάγκο εναντίον της Κολωνίας την Παρασκευή, σχεδόν ένα μήνα μετά τη νοσηλεία του για μηνιγγίτιδα, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο γερμανικός σύλλογος.
Οι επικεφαλής της Bundesliga δήλωσαν ότι ο 40χρονος Βέλγος προπονητής θα παραστεί στην συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα της Πέμπτης για πρώτη φορά μετά την κατάρρευσή του.
Ο Κομπανί επέστρεψε στο προπονητικό κέντρο στις 10 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της αποκατάστασής του, σύμφωνα με την Μπάγερν.
Ο Βέλγος τεχνικός κατέρρευσε στις 23 Οκτωβρίου ενώ παρακολουθούσε μια προπόνηση της αναπληρωματικής ομάδας και πέρασε πέντε ημέρες στο νοσοκομείο.
Η αιτία ήταν η μηνιγγίτιδα, σύμφωνα με τον αθλητικό διευθυντή Μαξ Έμπερλ, ο οποίος είχε αναφέρει απουσία αρκετών εβδομάδων. Κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης του Βέλγου, ανέλαβε ο βοηθός του, Άαρον Ντανκς, πετυχαίνοντας ρεκόρ τεσσάρων νικών και μίας ισοπαλίας.
Η Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται την Κολωνία την Παρασκευή πριν ταξιδέψει στη Λιλ την Τετάρτη για τον αγώνα της στο Champions League.
ΑΠΕ