Οι επικεφαλής της Bundesliga δήλωσαν ότι ο 40χρονος Βέλγος προπονητής θα παραστεί στην συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα της Πέμπτης για πρώτη φορά μετά την κατάρρευσή του.

Ο Κομπανί επέστρεψε στο προπονητικό κέντρο στις 10 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της αποκατάστασής του, σύμφωνα με την Μπάγερν.

Ο Βέλγος τεχνικός κατέρρευσε στις 23 Οκτωβρίου ενώ παρακολουθούσε μια προπόνηση της αναπληρωματικής ομάδας και πέρασε πέντε ημέρες στο νοσοκομείο.

Η αιτία ήταν η μηνιγγίτιδα, σύμφωνα με τον αθλητικό διευθυντή Μαξ Έμπερλ, ο οποίος είχε αναφέρει απουσία αρκετών εβδομάδων. Κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης του Βέλγου, ανέλαβε ο βοηθός του, Άαρον Ντανκς, πετυχαίνοντας ρεκόρ τεσσάρων νικών και μίας ισοπαλίας.

Η Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται την Κολωνία την Παρασκευή πριν ταξιδέψει στη Λιλ την Τετάρτη για τον αγώνα της στο Champions League.

ΑΠΕ