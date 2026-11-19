Περίπου ένας μήνας έχει περάσει από το σοκαριστικό περιστατικό που συνεβη κατά τη διάρκεια προπόνησης της Μπάγερν Μονάχου, όταν ο τεχνικός των Βαυαρών, Βενσάν Κομπανί, έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε.

Ο Βέλγος προπονητής έχει αναρρώσει μετά από αρκετές μέρες νοσηλείας και θα επιστρέψει στον πάγκο της ομάδας του για το εντός έδρας παιχνίδι της με την Κολονία, ενώ μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ξεκαθάρισε ότι το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, ενώ ευχαρίστησε όλους όσους τον στήριξαν σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που έζησε.

«Έχω λάβει μεγάλη στήριξη. Δεν πρέπει να ξεχνάς πόσοι άνθρωποι θέλουν να τα πας καλά. Αυτό μου δίνει τη διάθεση να συνεχίσω. Φυσικά, το ζήτημα εξακολουθεί να υφίσταται. Όμως, το πιο σημαντικό είναι ότι βλέπουμε πάντα τον κόσμο από την ίδια οπτική γωνία.

Πέρα από την οικογένειά μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κοινότητα των προπονητών. Αν και είμαστε διαρκώς αντίπαλοι, σχεδόν όλοι οι προπονητές επικοινώνησαν μαζί μου – ακόμα κι αν έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι στο γήπεδο, ή ίσως έχουμε έρθει και σε αντιπαράθεση. Είναι κάτι πολύ όμορφο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο προπονητής των πρωταθλητών Γερμανίας.

💬 Kompany über die Unterstützung: "Ich habe viel Unterstützung erfahren. Man darf nicht vergessen, wie viele Menschen wollen, dass man es gut macht. Es fühlt sich so an, dass ich weitergehen möchte. Es ist natürlich noch ein Thema. Aber das Wichtigste ist, dass wir immer aus einem Blickwinkel auf die Welt schauen. Man bekommt aber auch viel Unterstützung. Neben meiner Familie möchte ich auch der Trainer-Community danken. Wir sind immer im Wettbewerb, aber fast jeder Trainer hat sich bei mir gemeldet, auch wenn wir gegeneinander gespielt und vielleicht auch gestritten haben. Das ist etwas Schönes." 🤝 — FC Bayern München (@FCBayern) November 19, 2026

sport-fm.gr