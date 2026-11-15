Δεν επιστρέφει ούτε με την επανέναρξη ο Καφού!

Δεν επιστρέφει ούτε με Καρμιώτισσα ο Καφού!

Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ εξέτισε την ποινή των αρκετών αγωνιστικών με τις οποίες τιμωρήθηκε, ωστόσο δεν είναι στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας καθώς ταλαιπωρείται από τραυματισμό.

Μάλιστα, οι ενδείξεις κάνουν λόγο για απουσία του από το παιχνίδι της επανέναρξης κόντρα στην Καρμιώτισσα (22/11). Ο Καφού θα κάνει αγώνα δρόμου για το μεθεπόμενο παιχνίδι της ομάδας του με τον Ολυμπιακό (27/11).