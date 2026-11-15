Βλέπει μόνο προς τα πάνω, κι ας κρίθηκαν όλα

Η Εθνική μας δίνει το τελευταίο της παιχνίδι για τον δεύτερο όμιλο της Γ’ κατηγορίας του Nations League, υποδεχόμενη το Μαυροβούνιο στο «Αλφαμέγα Stadium» (16:00). Η αναμέτρηση δεν αλλάζει τα δεδομένα της βαθμολογίας, καθώς η Κύπρος έχει ήδη εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση και ουσιαστικά αναμένει τα play off, όπου θα παλέψει για την... άνοδο.

Για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, η προσπάθεια δεν ολοκληρώνεται σήμερα. Το επόμενο μεγάλο στοίχημα θα δοθεί τον Μάρτιο, όταν η Εθνική θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει θέση στη Β' κατηγορία μέσω των play off. Ο αντίπαλός της θα προκύψει από κλήρωση (την ερχόμενη Τρίτη, 17/11) και θα είναι μία από τις τέσσερις ομάδες που θα τερματίσουν στην τελευταία θέση των ομίλων της Β’ Κατηγορίας.

Σίγουρα υπάρχει η αίσθηση ότι η Κύπρος είχε τις δυνατότητες να πετύχει κάτι περισσότερο, βάσει και της εικόνας που παρουσίασε σε αρκετά παιχνίδια με τον Απόστολο Μάντζιο στο τιμόνι. Η δεύτερη θέση σαφώς και θεωρείται επιτυχία στην ιστορία της Εθνικής μας και στη συγκεκριμένη διοργάνωση, καθώς δεν έχει καταγραφεί κάτι αντίστοιχο.

Το πρόσημο, λοιπόν, μπορεί να χαρακτηριστεί θετικό. Ωστόσο, η πραγματική επιβράβευση αυτής της προσπάθειας θα έρθει εφόσον η ομάδα καταφέρει να κάνει το επόμενο βήμα στα μπαράζ του Μαρτίου και να εξασφαλίσει την πολυπόθητη άνοδο. Η ευκαιρία υπάρχει και πλέον όλα θα κριθούν στο γήπεδο.

Για την ώρα, θέλει να κλείσει θετικά στον απογευματινό αγώνα που θα διεξαχθεί στη Λεμεσό, ώστε να πάρει... δύναμη για τη συνέχεια. Υπενθυμίζουμε πως όλοι οι ποδοσφαιριστές προπονήθηκαν κανονικά με εξαίρεση το Νικόλα Τσαρούλλα που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.