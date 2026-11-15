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Η τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας (15/11)

ΓΗΠΕΔΟ

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Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

ΡΙΚ2

16:00 Κύπρος - Μαυροβούνιο

ΣΙΓΜΑ

17:30 Μπάσκετ: Άρης - Ολυμπιακός

OMEGA

11:00 Μαραθώνιος Λάρνακας

EPT COSMOS

12:45 Απόλλων Καλ. - Athens Kallithea

Cytavision Sports 1

11:00 Γυναικείο: Πέγεια/Ακάμας - Ξυλοφάγου

Cytavision Sports 3

16:00 Λετονία - Αρμενία

21:45 Ισπανία - Αγγλία

Cytavision Sports 4

19:00 Λευκορωσία - Αλβανία

21:45 Βέλγιο - Ιταλία

Cytavision Sports 5

15:00 Τένις: Nitto ATP Finals 

21:30 Τένις: Nitto ATP Finals 

Cytavision Sports 6

21:45 Γαλλία - Τουρκία

Cytavision Sports 7

14:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση

23:00 Μπάσκετ: Σανς - Λέικερς

Cytavision Sports 8

11:00 Kotsiatis Rally Sprint

20:00 Μπάσκετ: Σίξερς - Πέισερς

Cablenet Sports 3

20:00 Μπάσκετ: Mπασκόνια - Ρεάλ

Κατηγορίες

TV

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