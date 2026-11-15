Η τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας (15/11)
ΓΗΠΕΔΟ
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Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
ΡΙΚ2
16:00 Κύπρος - Μαυροβούνιο
ΣΙΓΜΑ
17:30 Μπάσκετ: Άρης - Ολυμπιακός
OMEGA
11:00 Μαραθώνιος Λάρνακας
EPT COSMOS
12:45 Απόλλων Καλ. - Athens Kallithea
Cytavision Sports 1
11:00 Γυναικείο: Πέγεια/Ακάμας - Ξυλοφάγου
Cytavision Sports 3
16:00 Λετονία - Αρμενία
21:45 Ισπανία - Αγγλία
Cytavision Sports 4
19:00 Λευκορωσία - Αλβανία
21:45 Βέλγιο - Ιταλία
Cytavision Sports 5
15:00 Τένις: Nitto ATP Finals
21:30 Τένις: Nitto ATP Finals
Cytavision Sports 6
21:45 Γαλλία - Τουρκία
Cytavision Sports 7
14:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση
23:00 Μπάσκετ: Σανς - Λέικερς
Cytavision Sports 8
11:00 Kotsiatis Rally Sprint
20:00 Μπάσκετ: Σίξερς - Πέισερς
Cablenet Sports 3
20:00 Μπάσκετ: Mπασκόνια - Ρεάλ