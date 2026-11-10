Ο Κομπανί επέστρεψε στο προπονητικό κέντρο της Μπάγερν

Σχεδόν τρεις εβδομάδες έχουν περάσει από την ημέρα που ο Βίνσεντ Κομπανί κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Μπάγερν Μονάχου, προκαλώντας ανησυχία σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό, και όχι μόνο, πλανήτη.

Πλέον, ο Βέλγος τεχνικός δείχνει να έχει αναρρώσει πλήρως από την περιπέτεια της υγείας του, ενώ τα γερμανικά Μέσα αναφέρουν ότι επέστρεψε στο προπονητικό κέντρο των Βαυαρών και μετρά αντίστροφα για να καθίσει ξανά στον πάγκο της Μπάγερν.

Στη Γερμανία αναφέρουν ότι η κατάρρευση του Κομπανί οφειλόταν στο γεγονός ότι δεν είχε αναρρώσει πλήρως από μια ιογενή ίωση που τον είχε ταλαιπωρήσει. Παράλληλα, φέρεται να εργαζόταν για πολλές ώρες υπό πίεση, ενώ η κακή διατροφή επιβάρυνε περαιτέρω την κατάστασή του.

sport-fm.gr