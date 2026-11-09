Αποκάλυψη για Κωνσταντέλια: Ανατροπή με την επιστροφή του στα γήπεδα!

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Χοσέ Αραόθ, υπάρχει πλέον η προοπτική ο Έλληνας μεσοεπιθετικός να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση με τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ στα τέλη Φεβρουαρίου.

Το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής

Όπως επισημαίνεται, η πρόοδος στην αποθεραπεία του είναι ενθαρρυντική, ωστόσο το πλάνο παραμένει προσεκτικό. Δεν υπάρχει διάθεση να επισπευστούν οι διαδικασίες, καθώς προτεραιότητα είναι να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και να αποφευχθεί οποιοδήποτε ρίσκο.

Ακόμη κι όταν πάρει το «πράσινο φως» για να επιστρέψει στο γήπεδο, θα χρειαστεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να ξαναβρεί τον αγωνιστικό του ρυθμό και να φτάσει στο επίπεδο που βρισκόταν πριν από τον τραυματισμό του.

Η σημασία της επιστροφής του

Η πιθανότητα να βρίσκεται ξανά στη διάθεση της ομάδας του στα τέλη Φεβρουαρίου αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη ενόψει της τελικής ευθείας της σεζόν.

Ο Κωνσταντέλιας αποτελεί έναν ποδοσφαιριστή με ξεχωριστά δημιουργικά χαρακτηριστικά και η επιστροφή του μπορεί να αποδειχθεί σημαντική για την προσπάθεια της ομάδας του στο πιο κρίσιμο κομμάτι της αγωνιστικής περιόδου.

Το ζητούμενο, πάντως, είναι να ολοκληρώσει με απόλυτη ασφάλεια την αποθεραπεία του, χωρίς να υπάρξει βιασύνη. Τα πρώτα μηνύματα, σύμφωνα με τον Χοσέ Αραόθ, είναι καλύτερα από τα αναμενόμενα.

monobala.gr