Περιμένοντας τα... νέα!

Η Εθνική Ανδρών αγωνίζεται σήμερα (16:00) στο στάδιο «Αλφαμέγα» με το Μαυροβούνιο, όμως με τα βαθμολογικά δεδομένα να είναι ξεκάθαρα και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να είναι σίγουρα στη δεύτερη θέση, το ενδιαφέρον είναι στον αντίπαλο που θα προκύψει ενόψει των πλέι οφ για άνοδο στη β’ κατηγορία. Για πρώτη φορά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα φθάνει σε αυτό το σημείο και υπάρχει πλέον μεγάλη ανυπομονησία για το μεγάλο βήμα.

Σίγουρα ο στόχος δεν θα είναι εύκολος, περιμένοντας να διαμορφωθούν, μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη (17/11), τα δεδομένα σχετικά με τους πιθανούς αντιπάλους της Εθνικής μας, που θα μάθει στην κλήρωση της 20ής Νοεμβρίου ποια εκ των τεσσάρων ομάδων, που θα τερματίσουν στην 4η θέση του ομίλου τους στη β' κατηγορία, θα τεθεί απέναντί της.

Σ.Σ.