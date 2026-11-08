Φόβοι για τέλος της καριέρας του Μάνουελ Νόιερ

Πόσο ακόμα μπορεί να συνεχίσει ο Μάνουελ Νόιερ; Στα 40 του, ο θρυλικός Γερμανός τερματοφύλακας συνεχίζει να διευρύνει τα όρια της αθλητικής μακροζωίας, ωστόσο το σώμα του φαίνεται πλέον να του υπενθυμίζει το τίμημα του χρόνου. Το περασμένο Σάββατο, κατά τη διάρκεια της νίκης της Μπάγερν Μονάχου με 2-1 στην έδρα της Μάιντς, ο νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2014 έζησε ένα ακόμη εφιαλτικό απόγευμα. Έχοντας μόλις επιστρέψει από τραυματισμό, ο Νόιερ δεν κατάφερε να βγάλει ούτε ένα ολόκληρο ημίχρονο, αναγκαζόμενος να δώσει τη θέση του στον Γιόνας Ούρμπιγκ.

Σε μια φάση που κατέληξε σε γκολ —το οποίο τελικά ακυρώθηκε ως οφσάιντ— ο τερματοφύλακας των Βαυαρών ένιωσε νέο πόνο στο δεξί του πόδι, με αποτέλεσμα να καθίσει στον αγωνιστικό χώρο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ανησυχητική οπισθοδρόμηση για έναν παίκτη που είχε μόλις επιστρέψει στη δράση, έπειτα από αρκετές δύσκολες εβδομάδες. Είναι ειρωνικό το γεγονός ότι, το ίδιο ακριβώς Σάββατο, σε ηλικία 40 ετών και 225 ημερών, ο Νόιερ έγινε ο γηραιότερος παίκτης στην ιστορία της Μπάγερν Μονάχου στην Bundesliga, ξεπερνώντας τον Μπερντ Ντρέχερ.

Αυτός ο νέος τραυματισμός κάθε άλλο παρά αμελητέος είναι. Εδώ και αρκετές εβδομάδες, ο Νόιερ ταλαιπωρείται από επίμονη τενοντίτιδα στο δεξί του πόδι — ένα πρόβλημα που τον είχε αναγκάσει ήδη να χάσει τις αναμετρήσεις με τη Φράιμπουργκ, το Μαγδεμβούργο και την Ντόρτμουντ. Μετά την επιστροφή του κάτω από τα δοκάρια στον αγώνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League, ο Γερμανός τερματοφύλακας προέβη σε ιδιαίτερα ανησυχητικές αποκαλύψεις σχετικά με τη φυσική του κατάσταση.

«Πονάω κάθε μέρα όταν περπατάω. Και σήμερα το πρωί, όταν σηκώθηκα, ένιωσα πάλι πόνο καθώς περπατούσα», εξομολογήθηκε στο Amazon Prime μετά το παιχνίδι. Σε μια προσπάθεια να ανακουφιστεί από τον πόνο, ο Νόιερ εξήγησε ότι έκανε μπάνια με κρύο νερό —συγκεκριμένα στους 14 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, αυτές οι προσπάθειες αποδείχθηκαν σαφώς ανεπαρκείς. Μετά τον αγώνα εναντίον της Μάιντς, ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν, Μαξ Έμπερλ, δεν έκρυψε την ανησυχία του: «Είναι το ίδιο πρόβλημα που είχε με το πόδι του. Επανεμφανίστηκε. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι πολύ σοβαρό».

Αυτό το νέο πισωγύρισμα αποτελεί πλέον κεντρικό θέμα συζήτησης στη Γερμανία. Η εφημερίδα Bild θέτει ανοιχτά το ερώτημα αν ο αγώνας με τη Μάιντς σηματοδοτεί, τελικά, το τέλος της λαμπρής καριέρας του Μάνουελ Νόιερ. Είναι ένα σενάριο δύσκολο να το φανταστεί κανείς για έναν από τους κορυφαίους τερματοφύλακες στην ιστορία, ωστόσο φαντάζει όλο και πιο πιθανό, δεδομένων των επαναλαμβανόμενων προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.

Ο τερματοφύλακας της Μπάγερν έχει αναγκαστεί να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο λόγω τραυματισμού τέσσερις φορές από τις αρχές του 2026, ενώ οι πρόσφατες εμφανίσεις του έχουν αμαυρωθεί από αρκετά λάθη που δεν συνάδουν με την κλάση του. Η συσσώρευση αυτών των προβλημάτων έχει αναζωπυρώσει, αναπόφευκτα, τη συζήτηση για το αν είναι σε θέση να συνεχίσει να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο.

Για την Μπάγερν Μονάχου, η κατάσταση έχει εξελιχθεί σε πραγματικό πονοκέφαλο. Αν και ο Νόιερ εξακολουθεί να χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης στον σύλλογο, η φυσική του κατάσταση προκαλεί ανησυχία —ειδικά καθώς ο Γιόνας Ούρμπιγκ αναδεικνύεται ως ο φυσικός του διάδοχος.

Ορισμένοι στον γερμανικό Τύπο αναρωτιούνται αν ήρθε η ώρα να γυρίσει οριστικά σελίδα η ομάδα, αντί να παρακολουθεί τον νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2014 να εγκλωβίζεται σε έναν φαύλο κύκλο βιαστικών επιστροφών που ακολουθούνται από νέους τραυματισμούς.

Στα 40 του χρόνια, κάθε νέο πρόβλημα υγείας φέρνει τον Νόιερ πιο κοντά στο τέλος της καριέρας του. Σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ένας καταπονημένος και ταλαιπωρημένος από τραυματισμούς Μάνουελ Νόιερ ενδέχεται να αποφασίσει να αποσυρθεί νωρίτερα από το αναμενόμενο…