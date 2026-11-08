«Συνεχίζεται το ενδιαφέρον της Μπάγερν Μονάχου για τον Ενγκουμόα»

Η Μπάγερν Μονάχου σκανάρει την αγορά με σκοπό να ενισχύσει σημαντικά τη μεσοεπιθετική της γραμμή, με τους Βαυαρούς να έχουν εστιάσει στην περίπτωση του Ρίο Ενγκουμόα.

Ο 18χρονος θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου τη δεδομένη στιγμή και δεδομένα η Λίβερπουλ δεν είναι διατεθειμένη να τον παραχωρήσει τόσο εύκολα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Γερμανία, η Μπάγερν παρακολουθεί εδώ και καιρό την περίπτωσή του και, μάλιστα, το περασμένο καλοκαίρι ήταν διατεθειμένη να πληρώσει 70 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της. Ωστόσο, εντέλει αποφάσισε να αποκτήσει τον Ισμαέλ Σαϊμπάρι, αφήνοντας προσωρινά στην άκρη την υπόθεση του νεαρού Άγγλου.

Οι Βαυαροί, όπως όλα δείχνουν, συνεχίζουν να ενδιαφέρονται, με τον Άγγλο να έχει καταγράψει φέτος συνολικά 13 εμφανίσεις και δύο ασίστ. Το ενδιαφέρον τους ενδέχεται να επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο ενόψει της επόμενης μεταγραφικής περιόδου.

sport-fm.gr