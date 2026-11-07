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Συνέχισαν χέρι – χέρι με δύσκολες νίκες οι Ντόρτμουντ και Μπάγερν

ΓΗΠΕΔΟ

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Bαθμό στο 90'+3 με 10 παίκτες πήρε η Άιντραχτ

Η Μπάγερν Μονάχου τυπικά παραμένει πρωτοπόρος με υπεροχή στη διαφορά τερμάτων έναντι της Ντόρτμουντ, αλλά αμφότερες βρίσκονται στους 21 βαθμούς μετά και την 9η αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος.

Οι Βαυαροί δυσκολεύτηκαν στην έδρα της Μάιντς, αλλά το τρομερό σουτ του Κίμιχ στο 14ο λεπτό και το πλασέ του Λέναρτ στο 57’ συνεισέφεραν στο 2-1, με τα δυο τέρματα να έρχονται από ασίστ του Χάρι Κέιν! Με κεφαλιά στις καθυστερήσεις ο Τιτζ μείωσε στο αποτέλεσμα του ματς, ενώ, στο 40’ οι γηπεδούχοι πίστεψαν πως είισοφάρισαν προσωρινά με τον Λι, αλλά έπειτα από τέσσερα λεπτά ελέγχου από τον VAR στη φάση που ο Νόιερ έκανε κάκιστη έξοδο, το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ μετά τη νίκη επί της Μπέτις μεσοβδόμαδα παρέμεινε στο Signal Iduna Park και πανηγύρισε ξανά με το 2-1 επί της Έλβερσμπεργκ. Η νεοφώτιστη ομάδα έδειξε τα δόντια της και σε μια από τις πιο καυτές έδρες της Bundesliga, αλλά τα δυο εκπληκτικά γκολ του Ενμέτσα με χαμηλό σουτ στο 55’ και το δυνατό εκτός περιοχής στο 71’ χάρισαν τους τρεις βαθμούς στο σύνολο του Κόβατς με τον Καρέτσα να παίζει 67 λεπτά. Ο Φούτκεου μείωσε στο τελικό σκορ στο 81'.

Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης έμοιαζε να έχει πέσει στο ταπί και να είναι έτοιμη να παραδοθεί, αλλά βρήκε γκολ στο 93' με παίκτη λιγότερο και με φοβερή κεφαλιά - ασίστ του τερματοφύλακα από εκτέλεση κόρνερ και τακουνιά του Μπούρκαρντ έφτασε στο τελικό 2-2! Η Πάντερμπορν είχε κάνει προσωρινή ανατροπή, αφού από το 23’ βρισκόταν πίσω και έκανε το come-back με τους Όμπερμαϊρ (45’) και Πλέρινγκερ (73’). Για τους «αετούς» ο Μπάουμ αποβλήθηκε στο 75' κι ενώ η αποστολή έμοιαζε πλέον ανέφικτη, σώθηκε ο βαθμός.

Η Λειψία αγρίεψε βλέποντας το γκολ που πέτυχε η Άουγκσμπουργκ στο μεταξύ τους ραντεβού και αφού ο Κάντε έκανε το 1-0 για τους Βαυαρούς, ακολούθησε… κατηφόρα. Η ανατροπή ολοκληρώθηκε σε ένα δίλεπτο από το πρώτο μέρος με τους Μπανζούζι και Ενκουνκού στο 33’ και το 35’ να βρίσκουν δίχτυα, ενώ συνέχισαν το κρεσέντο σκοραρίσματος οι Ράουμ (45’+1’), Ρόμουλο (60’) και Μπαουμγκάρτνερ (66’) για την πεντάρα, με τον Ογκούντου να μειώνει στο τελικό 5-2 στο 92'.

sport-fm.gr

 

 

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