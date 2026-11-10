Έβρεξε γκολ, πρωτιά αλλά με συγκάτοικο

Η 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος ήταν αρκετά παραγωγική.

Στα εφτά παιχνίδια που περιλαμβάνονταν, είχαμε 27 γκολ, γεγονός που τοποθέτησαν την 9η στροφή στην κορυφή όσον αφορά την παραγωγικότητα.

Παρόλα αυτά, έχει... συγκάτοικο τη 2η αγωνιστική όπου και πάλι είχαμε 27 γκολ.

Γενικά στο φετινό μαραθώνιο βλέπουμε αρκετά γκολ και μεγάλα σκορ.

Aς θυμηθούμε τα σκορ της 9ης αγωνιστικής:

Νέα Σαλαμίνα - Ομόνοια Αρ. 3-2

(69΄ Γκονζάλες, 81΄ Φιλιώτης, 90΄ Γκράντσιρ / 10΄ Ελ Μπουτσαταουί, 31΄ Πέτροβιτς)

ΑΕΚ - Καρμιώτισσα 4-1

(42΄ Μπάγιτς, 44΄ Λαγιούνι, 86΄ Σαμπορίτ, 90+2΄ Τρίκα / 54΄ Γκαρθία)

ΑΕΛ - Krasava E.N.Y. 3-1

(33΄ Σινγκ, 76΄ Καρώ, 88΄ Ταβάρες / 81΄ Πάρντο)

Ολυμπιακός - Απόλλων 1-0

(32΄Ταμάς)

Ανόρθωση - Ομόνοια 0-2

(13' Ντιονί, 25' Ακιντόλα)

Πάφος FC - Ομόνοια 29Μ 4-2

(24' Νορό, 27', 45' Άντερσον, 47' Ντράγκομιρ / 54' Νγακάλι, 87' Άμπρι)

ΑΠΟΕΛ - Άρης 3-1

(9' Μαρκίνιος, 45'+2' Καρίγιο, 77' Μπακασέτας / 3' Βέρτον)