Με οδηγό τον Γκιρασί η Ντόρτμουντ, στο 90' κλέψιμο βαθμού της Σλάβιας από τη Φενέρ!

Με συμμετοχή σε 26 τέρματα για την Ντόρτμουντ σε 23 παρουσίες του στο αρχικό σχήμα της ομάδας, ο Γκιρασί φρόντισε ώστε οι Βεστφαλοί να ξεπεράσουν την ήττα (1-0) από την Μπόντο Γκλιμτ και να πάρουν τη δεύτερη νίκη (2-1) τους στη φετινή League Phase του Champions League, στην 3η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Αρχικά στο 10ο λεπτό από «ριμπάουντ» έκανε το 1-0 για τη γερμανική ομάδα στην έδρα της Σαμπά Μπακού, για να έρθει ο ΜακΚάρθι από πλευράς Καζάκων στο 39ο λεπτό με κεφαλιά από στατική φάση να ισοφαρίσει για το σύνολο του Ντάμπράουσκας.

Το 2-1 για την Ντόρτμουντ ήρθε από τον Γκιρασί στο 53’ με πλασέ στην κίνηση από γέμισμα του Φέερμαν, με την Σαμπά να το παλεύει για νέα ισοφάριση, να χάνει ευκαιρίες, να προβληματίζει τους Βεστφαλούς, αλλά εκείνοι να καταφέρνουν να επιβληθούν.

Στο άλλο ματς με ώρα έναρξης στις 19:45, σε αυτή την πρώτη βραδιά της 3ης αγωνιστικής, η Φενέρμπαχτσε σοκαρίστηκε στο 90ο λεπτό από τη Σλάβια Πράγας, μένοντας στο 2-2, με τους Τούρκους να μην καταφέρνουν να ξεπεράσουν την 6άρα από την Άστον Βίλα.

Οι γηπεδούχοι στο «Σουκρού Σαράτσογλου» είχαν κάνει τέτοια έναρξη που όλοι πίστεψαν πως θα ήταν μια πανηγυρική βραδιά, αφού τα τρομερά γκολ των Αϊντίν (4’) και Γκρίνγουντ (11’) είχαν δώσει προβάδισμα δυο τερμάτων.

Ένα τεράστιο λάθος του Γκεντουζί στο 15’ επέτρεψε στον Προβόντ να πλασάρει εύκολα για να μειώσει σε 2-1 και οι Τσέχοι κρατούσαν το καλό για το τέλος. Στο 90ο λεπτό ο Κάτσορ με… ηρωική προβολή πετάχτηκε πρώτος στην μπάλα από γέμισμα του Αγιαόσι κι έκανε το 2-2!

Πηγή: sport-fm.gr