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Ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας με τον Κόβατς η Ντόρτμουντ

ΓΗΠΕΔΟ

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Mέχρι το καλοκαίρι του 2029

Σε μία κίνηση που σφραγίζει τη σταθερότητα και το μακροπρόθεσμο πλάνο της ομάδας προχώρησε η Ντόρτμουντ των Κωνσταντίνου Καρέτσα και Γιάννη Κωνσταντέλια, ανακοινώνοντας την επέκταση της συνεργασίας με τον Νίκο Κόβατς.

Ο 54χρονος Κροάτης τεχνικός υπέγραψε νέο συμβόλαιο που τον κρατά στο «Signal Iduna Park» μέχρι τις 30 Ιουνίου 2029. Η διοίκηση της ομάδας επιβράβευσε έτσι την επιτυχημένη πορεία του Κόβατς και το έργο του στον πάγκο, δείχνοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του για τα επόμενα χρόνια και στοχεύοντας στη διατήρηση του κλαμπ στη κορυφή του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Μάλιστα με αυτή την εξέλιξη, ο Κόβατς θα συνεχίσει να προπονεί τα δύο μεγάλα ελληνικά ταλέντα της ομάδας, τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και τον Γιάννη Κωνσταντέλια που αποκτήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι.

gazzetta.gr

 

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