Μια επιβλητική εμφάνιση του Άρη και μια δίκαιη νίκη

Ο Άρης πήρε καθαρή και απόλυτα πειστική νίκη με 3-0, «χτίζοντας» το αποτέλεσμα από το πρώτο κιόλας ημίχρονο και ουσιαστικά τελειώνοντας το παιχνίδι πριν την ανάπαυλα.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν εκρηκτικά και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 3’, ενώ στο 16’ ο Μοντνόρ ευστόχησε από την άσπρη βούλα, δίνοντας γρήγορα ξεκάθαρο προβάδισμα στην ομάδα του. Η πίεση του Άρη συνεχίστηκε και στο 44’ ήρθε το τρίτο γκολ, με τον Εφαγκέ να σκοράρει ξανά και να «κλειδώνει» ουσιαστικά τη νίκη πριν το ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός έπεσε αισθητά, με τον Άρη να διαχειρίζεται άνετα το προβάδισμά του και τον Απόλλωνα να μην καταφέρνει να αντιδράσει ουσιαστικά.