Τέλος άλλος ένας από τον Άρη

Ανοικτή παραμένει η πόρτα της εξόδου στον Άρη.

Η ομάδα της Λεμεσού εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημερώνει για το τέλος της συνεργασίας της με τον Λέον Μπαλόγκουν.

Αναλυτικά: «Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Γερμανο-Νιγηριανό αμυντικό Λέον Μπαλόγκουν.

Ο 37χρονος κεντρικός αμυντικός εντάχθηκε στην ομάδα μας τον περασμένο Ιούλιο υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο και κατέγραψε συνολικά 26 συμμετοχές με τον Άρη. Οι 22 από αυτές στο εγχώριο πρωτάθλημα και οι τέσσερις στην Ευρώπη. Στο πρωτάθλημα σημείωσε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ.

Ευχαριστούμε τον Λέον Μπαλόγκουν για την προσφορά του στον Άρη και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».