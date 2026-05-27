ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τέλος άλλος ένας από τον Άρη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τέλος άλλος ένας από τον Άρη

Κατέγραψε συνολικά 26 συμμετοχές

Ανοικτή παραμένει η πόρτα της εξόδου στον Άρη.

Η ομάδα της Λεμεσού εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημερώνει για το τέλος της συνεργασίας της με τον Λέον Μπαλόγκουν.

Αναλυτικά: «Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Γερμανο-Νιγηριανό αμυντικό Λέον Μπαλόγκουν.

Ο 37χρονος κεντρικός αμυντικός εντάχθηκε στην ομάδα μας τον περασμένο Ιούλιο υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο και κατέγραψε συνολικά 26 συμμετοχές με τον Άρη. Οι 22 από αυτές στο εγχώριο πρωτάθλημα και οι τέσσερις στην Ευρώπη. Στο πρωτάθλημα σημείωσε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ.

Ευχαριστούμε τον Λέον Μπαλόγκουν για την προσφορά του στον Άρη και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΡΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τρελά λεφτά για τον Λοΐζου, με… ενδιαφερόμενη την Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Παρελθόν και ο Έργας – «Δεν μπόρεσε να προσφέρει ουσιαστικά λόγω του τραυματισμού»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Τέλος και επίσημα ο Γκαρσία από την ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Προπονητής της χρονιάς στο ΝΒΑ ο Μαζούλα των Σέλτικς

NBA

|

Category image

Αντετοκούνμπο: «Ήμουν μπατίρης, σε μια χρονιά έβγαλα 120 εκατ.»

NBA

|

Category image

Τέλος άλλος ένας από τον Άρη

ΑΡΗΣ

|

Category image

Κύπελλο και... τέλος ο Όρσιτς

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Φονικό» δίδυμο οι Μαέ-Τάνκοβιτς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Έσβησε ξανά τη… φωτιά ο Σένσι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις στον τελικό του Conference League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Στο ραντάρ του Ερυθρού Αστέρα ο Λοΐζου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συμφώνησε με τον Κβιλιτάια ο ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με Ντεμπελέ και Χακίμι στον τελικό κόντρα στην Άρσεναλ η Παρί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Τρέχει» τον σχεδιασμό ο Λουτσέσκου

Ελλάδα

|

Category image

«Κλειδώνει» Φορτούνη, φουλάρει για Λόπεθ και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι για Χιλ

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη