Αποχώρηση από το τεχνικό επιτελείο του Άρη

Παρελθόν αποτελεί από τον Άρη ο Τόμι Γίνιγκεν, ο οποίος διετέλεσε μέλος του τεχνικού επιτελείου, από το 2022.

Αναλυτικά: «Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον βοηθό προπονητή Τόμι Γίνιγκεν.

O Γερμανός προπονητής εντάχθηκε στην ομάδα μας τον Μάρτιο του 2022 ως μέλος του τεχνικού επιτελείου του Αλεξέϊ Σπιλέφσκι και αποτέλεσε σημαντικό στέλεχος στα «πράσινα» αποδυτήρια για τέσσερα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Άρη συνέβαλε στις επιτυχίες της ομάδας όπως η κατάκτηση του πρωταθλήματος τη σεζόν 2022-23 και του Σούπερ Καπ του 2023, καθώς και στις Ευρωπαϊκές συμμετοχές της ομάδας, με κορυφαία στιγμή την παρουσία στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ την αγωνιστική περίοδο 2023-2024.

Ευχαριστούμε τον Τόμι Γίνιγκεν για την προσφορά του στον Άρη και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην συνέχεια της καριέρας του».