Παρελθόν και ο Έργας – «Δεν μπόρεσε να προσφέρει ουσιαστικά λόγω του τραυματισμού»

Ολοκληρώθηκε η συνεργασία του Άρη με τον Ρόμπερτ Έργας, ο οποίος δεν κατάφερε να προσφέρει τα αναμενόμενα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, λόγω τραυματισμού. Υπενθυμίζουμε πως αρχές Σεπτεμβρίου υπέστη ρήξη χιαστού.

Αναλυτικά: «Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ουρουγουανό αμυντικό Robert Ergas.

Ο 28χρονος αριστερός μπακ, εντάχθηκε στην ομάδα μας στις αρχές του περασμένου Σεπτεμβρίου, ωστόσο δεν μπόρεσε να προσφέρει ουσιαστικά λόγω του τραυματισμού που αντιμετώπισε.

Παρότι κατέγραψε μόλις τέσσερις συμμετοχές στο πρωτάθλημα, αποτέλεσε πρότυπο θέλησης και επαγγελματισμού καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα.

Ευχαριστούμε τον Ρόμπερτ Έργας για την προσφορά του στον Άρη και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».