ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Από το ενδιαφέρον... Ομόνοιας και Άρη τον Ιανουάριο, πρώτη του καλοκαιριού!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Από το ενδιαφέρον... Ομόνοιας και Άρη τον Ιανουάριο, πρώτη του καλοκαιριού!

Η πρώτη μεταγραφή για τον Άρη ο Ζούλιο Σέζαρ

H κρούση του Γενάρη από Ομόνοια και Άρη, μετατράπηκε σε ανακοίνωση από την ομάδα της Λεμεσού για την μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού. Το συγκρότημα της συμπρωτεύουσας ανακοίνωσε ότι εντάσσει στο ρόστερ της τον Ζούλιο Σέζαρ, ο οποίος στην χρονιά που ολοκληρώθηκε είχε παίξει στην Ε.Ν. Ύψωνα.

Για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή υπήρχαν δημοσιεύματα τον πρώτο μήνα του χρόνου, που τον ήθελαν να βρίσκεται στα ραντάρ τόσο του Άρη, όσο και της Ομόνοιας, με τις πληροφορίες τότε να κάνουν λόγο για διερευνητικού χαρακτήρα κινήσεις.

Το συμβόλαιο του 22χρονου ποδοσφαιριστή με τον Άρη έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Είναι η πρώτη μεταγραφή για τον Άρη, με την ομάδα της Λεμεσού να είναι η πρώτη που ανακοινώνει ποδοσφαιριστή, από τις ομάδες που αγωνίζονταν και πέρσι στην Α' κατηγορία. Μεταγραφές είχαν ανακοινώσει προηγουμένως Νέα Σαλαμίνα και Ομόνοια 29Μ, οι οποίες έρχονται από τη Β' κατηγορία.

Η ανακοίνωση:

«Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την απόκτηση του Βραζιλιάνου αμυντικού, Ζούλιο Σέζαρ Ντα Σίλβα Ντε Πάουλα.

Ο 22χρονος (23/04/2004) Σέζαρ, ο οποίος αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της άμυνας, υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας που θα τον κρατήσει στην ομάδα μας μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στη Freedom24 Krasava ENY πραγματοποιώντας πολύ καλές εμφανίσεις, συμβάλλοντας σημαντικά στην παραμονή της ομάδας του στην Α΄ κατηγορία. Με την ομάδα του Ύψωνα κατέγραψε 22 συμμετοχές και σημείωσε 1 γκολ.

Η σεζόν 2025-26 ήταν η πρώτη για τον Βραζιλιάνο αμυντικό στην Ευρώπη. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Ατλέτικο Μινέϊρο και τα δύο προηγούμενα χρόνια αγωνιζόταν με την ομάδα Κ20 του συλλόγου στο πρωτάθλημα CBF Brasileiro.

Καλωσορίζουμε τον Ζούλιο Σέζαρ στην οικογένεια του Άρη και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΡΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη