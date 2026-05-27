Από το ενδιαφέρον... Ομόνοιας και Άρη τον Ιανουάριο, πρώτη του καλοκαιριού!

H κρούση του Γενάρη από Ομόνοια και Άρη, μετατράπηκε σε ανακοίνωση από την ομάδα της Λεμεσού για την μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού. Το συγκρότημα της συμπρωτεύουσας ανακοίνωσε ότι εντάσσει στο ρόστερ της τον Ζούλιο Σέζαρ, ο οποίος στην χρονιά που ολοκληρώθηκε είχε παίξει στην Ε.Ν. Ύψωνα.

Για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή υπήρχαν δημοσιεύματα τον πρώτο μήνα του χρόνου, που τον ήθελαν να βρίσκεται στα ραντάρ τόσο του Άρη, όσο και της Ομόνοιας, με τις πληροφορίες τότε να κάνουν λόγο για διερευνητικού χαρακτήρα κινήσεις.

Το συμβόλαιο του 22χρονου ποδοσφαιριστή με τον Άρη έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Είναι η πρώτη μεταγραφή για τον Άρη, με την ομάδα της Λεμεσού να είναι η πρώτη που ανακοινώνει ποδοσφαιριστή, από τις ομάδες που αγωνίζονταν και πέρσι στην Α' κατηγορία. Μεταγραφές είχαν ανακοινώσει προηγουμένως Νέα Σαλαμίνα και Ομόνοια 29Μ, οι οποίες έρχονται από τη Β' κατηγορία.

Η ανακοίνωση:

«Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την απόκτηση του Βραζιλιάνου αμυντικού, Ζούλιο Σέζαρ Ντα Σίλβα Ντε Πάουλα.

Ο 22χρονος (23/04/2004) Σέζαρ, ο οποίος αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της άμυνας, υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας που θα τον κρατήσει στην ομάδα μας μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στη Freedom24 Krasava ENY πραγματοποιώντας πολύ καλές εμφανίσεις, συμβάλλοντας σημαντικά στην παραμονή της ομάδας του στην Α΄ κατηγορία. Με την ομάδα του Ύψωνα κατέγραψε 22 συμμετοχές και σημείωσε 1 γκολ.

Η σεζόν 2025-26 ήταν η πρώτη για τον Βραζιλιάνο αμυντικό στην Ευρώπη. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Ατλέτικο Μινέϊρο και τα δύο προηγούμενα χρόνια αγωνιζόταν με την ομάδα Κ20 του συλλόγου στο πρωτάθλημα CBF Brasileiro.

Καλωσορίζουμε τον Ζούλιο Σέζαρ στην οικογένεια του Άρη και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία».