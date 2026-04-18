Λιάσος: «Μπορούμε να τα έχουμε μόνο με τους εαυτούς μας»

Ευχαριστημένος ο Λιάσος Λουκά από τη νίκη του Άρη σε βάρος του Απόλλωνα, δήλωσε τα ακόλουθα στη συνέντευξη Τύπου:

«Κάναμε πολύ καλό παιχνίδι, κερδίσαμε δίκαια. Καλές ήταν και οι προηγούμενες εμφανίσεις που είχαμε, αλλά σήμερα πήραμε το αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου. Η χρονιά για εμάς δεν πάει όπως θέλαμε, βλέπουμε μπροστά και θα παίζουμε για τη νίκη. Ευχαριστώ τον κόσμο μας για τη στήριξη.

Ο Λοσάδα κάνει εξαιρετική δουλειά, ξέραμε ότι ο Απόλλωνας ήταν σε καλή κατάσταση και είχε το αήττητο. Εμείς είχαμε να αποδείξουμε πράγματα στους εαυτούς μας.

Χάσαμε πολλούς βαθμούς στα τελευταία λεπτά των αγώνων, μπορούμε να τα έχουμε μόνο με τους εαυτούς μας που είμαστε στο -10 από τις θέσεις της Ευρώπης».