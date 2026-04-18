ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Λιάσος: «Μπορούμε να τα έχουμε μόνο με τους εαυτούς μας»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τα όσα δήλωσε ο προπονητής του Άρη Λιάσος Λουκά.

Ευχαριστημένος ο Λιάσος Λουκά από τη νίκη του Άρη σε βάρος του Απόλλωνα, δήλωσε τα ακόλουθα στη συνέντευξη Τύπου: 

«Κάναμε πολύ καλό παιχνίδι, κερδίσαμε δίκαια. Καλές ήταν και οι προηγούμενες εμφανίσεις που είχαμε, αλλά σήμερα πήραμε το αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου. Η χρονιά για εμάς δεν πάει όπως θέλαμε, βλέπουμε μπροστά και θα παίζουμε για τη νίκη. Ευχαριστώ τον κόσμο μας για τη στήριξη.

Ο Λοσάδα κάνει εξαιρετική δουλειά, ξέραμε ότι ο Απόλλωνας ήταν σε καλή κατάσταση και είχε το αήττητο. Εμείς είχαμε να αποδείξουμε πράγματα στους εαυτούς μας.

Χάσαμε πολλούς βαθμούς στα τελευταία λεπτά των αγώνων, μπορούμε να τα έχουμε μόνο με τους εαυτούς μας που είμαστε στο -10 από τις θέσεις της Ευρώπης».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΡΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Απίστευτο με Τότεναμ, υπέστη σοκ στο 90+5' και ο υποβιβασμός πλησιάζει

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λιάσος: «Μπορούμε να τα έχουμε μόνο με τους εαυτούς μας»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Λοσάδα: «Αν πιστεύουμε πως δίνοντας το 80% μπορούμε να κερδίσουμε, τότε κάνουμε λάθος»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τριάρα του Άρη κόντρα στον Απόλλωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αν σου πουν για κακό δαίμονα και είσαι Απολλωνίστας, δείξε τον Άρη!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με αυτό τον συνδυασμό η Ομόνοια κατακτά πρόωρα το πρωτάθλημα σε μία εβδομάδα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Άρης έκανε σκόνη και θρύψαλα το τρελό σερί του Λοσάδα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Απλά… στις σωστές ομάδες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Ο κόσμος που ακουγόταν πιο δυνατά από το 12’ αξίζει… το λιγότερο να πάρουμε το κύπελλο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μπεργκ: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι, τα γκολ μας είχαν μεγάλη ποιότητα»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Δεν είμαστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα…»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ένα σου και ένα μου και η διαφορά στα ίδια επίπεδα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκαρσία: «Δεν ξεκινήσαμε καλά και αυτό μας στοίχισε»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Υπήρχαν στιγμές και για τις δυο ομάδες»

ΑΕΚ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η πρωταθληματική νίκη της Ομόνοιας στο «αιώνιο»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη