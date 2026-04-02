Δεν μένει... αδιάφορος για Κάστανο

Ο Άρης θα παλέψει στους εννέα εναπομείναντες αγώνες των play off κι όπου τον βγάλει. Η έξοδος στην Ευρώπη μοιάζει με όνειρο που έχει ήδη ξεθωριάσει, όμως όσο ζει, ελπίζει. Τα βαθμολογικά δεδομένα δεν είναι υπέρ των πρασίνων, ωστόσο δεν θα είναι κομπάρσος στην τελευταία στροφή της σεζόν.

Εξάλλου, στην ομάδα της Λεμεσού θα γίνει εκτενής ανάλυση στο τι πήγε λάθος από την αρχή μέχρι το τέλος της τρέχουσας περιόδου, ώστε οι διορθωτικές κινήσεις να είναι ουσιαστικές. Το κεφάλαιο του προγραμματισμού δεν θα αργήσει να ανοίξει, με τον Γρηγόρη Κάστανο να βρίσκεται από τα πρώτα της ατζέντας.

Ο Κύπριος έφτασε στην Κύπρο τον Ιανουάριο με τη μορφή δανεισμού με στόχο να πάρει λεπτά στα πόδια του και να φτάσει σε ψηλό αγωνιστικό επίπεδο. Οι πράσινοι του έδωσαν την ευκαιρία κι αυτός την άρπαξε από τα… μαλλιά, γι’ αυτό και στον Άρη θα ασχοληθούν με την περίπτωση του.

Το συμβόλαιο του Κάστανου με την Ελλάς Βερόνα ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2027, ωστόσο η ομάδα της Λεμεσού αναμένεται πως θα… μπει στο παιχνίδι απόκτησης του. Σημαντικό ρόλο βέβαια θα παίξει και η επιθυμία του Κάστανου ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό από το 2014 (!).

«Είναι ένας ποδοσφαιριστής εγνωσμένης αξίας που κάθε ομάδα θα τον ήθελε στο ρόστερ της. Είναι δανεικός, δεν έχει ρήτρα. Σίγουρα είναι θέμα που θα μας απασχολήσει», το σχόλιο του Κώστα Παπαδόπουλου στον Super Sport 104.0.