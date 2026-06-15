ΒΙΝΤΕΟ: Όταν ο Κουκουρέγια δήλωνε «καλύτερα… καραφλός, παρά στη Ρεάλ»

Στο ποδόσφαιρο, όπως και στη ζωή, καλό είναι να μη λες μεγάλα λόγια. Γιατί έρχεται πολλές φορές η πραγματικότητα να σε διαψεύσει. Όπως συνέβη με τον Μαρκ Κουκουρέγια.

Από το μεσημέρι της Δευτέρας ο Ισπανός μπακ είναι και επίσημα παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης. Με αφορμή λοιπόν την επισημοποίηση της μεταγραφής του από την Τσέλσι, ήρθε στην επιφάνεια μια δήλωση που είχε κάνει προ τριμήνου.

Τότε σε συνέντευξη Τύπου ερωτήθηκε αρχικά αν θα κουρευόταν σε περίπτωση κατάκτησης του Μουντιάλ, απαντώντας «όχι, τα μαλλιά μου είναι ιερά». Όταν ερωτήθηκε ωστόσο αν θα επέλεγε να κουρευτεί ή να παίξει στη Ρεάλ, είχε απαντήσει:

«Τότε θα τα ξύριζα εντελώς…».