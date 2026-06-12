Oμόνοια και Άρης ανακοίνωσαν την ίδια ώρα τα... περί Μοντνόρ

Ολοκληρώθηκε και τυπικά η μετακίνηση του Μοντνόρ από την Ομόνοια στον Άρη, με τις δυο ομάδες να ανακοινώνουν τη συμφωνία για τον ποδοσφαιριστή, η οποία θα ολοκληρωθεί μετά τις καθιερωμένες εξετάσεις. Ο 23χρονος αποχωρεί μετά από τρία χρόνια από τον Άρη, υπογράφοντας συμβόλαιο τεσσάρων χρόνων με τους πράσινους της Λευκωσίας.

Η ανακοίνωση της Ομόνοιας:

«Ανακοινώνουμε ότι έχουμε καταλήξει σε καταρχήν συμφωνία με τον Άρη Λεμεσού και τον 23χρονο διεθνή με καταγωγή από το Σουρινάμ ακραίο επιθετικό, Jaden Montnor, για τη μεταγραφή του στην ΟΜΟΝΟΙΑ.

Το συμβόλαιο συνεργασίας θα έχει διάρκεια τέσσερα χρόνια.

Ο Jaden Montnor αγωνιζόταν στον Άρη Λεμεσού από το 2023 καταγράφοντας 121 συμμετοχές, 27 γκολ και 14 ασίστ, ενώ αγωνίστηκε και στο League Phase του UEFA Europa League. Γεννήθηκε στην Ολλανδία και αναδείχθηκε μέσα από τα τμήματα υποδομής των Utrecht και AZ Alkmaar. Τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα τα έκανε στην Αυστρία και σε ηλικία 21 χρόνων ήρθε στην Κύπρο.

Η συμφωνία με τον Άρη Λεμεσού και τον Jaden Montnor θα ενεργοποιηθεί με την ολοκλήρωση των απαραίτητων εξετάσεων όταν επιστρέψει ο ποδοσφαιριστής στην Κύπρο.

Η ανακοίνωση του Άρη:

«Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία με την Ομόνοια Λευκωσίας για τη μεταγραφή του Τζέϊντεν Μοντνόρ.

Ο Μοντνόρ αποκτήθηκε από την SKN St. Pölten, ομάδα Β' Κατηγορίας της Αυστρίας, το καλοκαίρι του 2023 και η μεταγραφή του στην Ομόνοια απέφερε σημαντικό οικονομικό όφελος στην ομάδα μας.

Με τη φανέλα του Άρη πανηγύρισε την κατάκτηση του Σούπερ Καπ το 2023, αγωνίστηκε στους ομίλους του Europa League και κατέγραψε τις πρώτες του συμμετοχές με την Εθνική Ανδρών του Σουρινάμ, όντας ποδοσφαιριστής της ομάδας μας.

Συνολικά κατέγραψε 121 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 27 γκολ και μοιράζοντας 14 ασίστ.

Στην τελευταία του σεζόν με την ομάδα αγωνίστηκε σε 39 αγώνες, έχοντας απολογισμό 10 γκολ και 5 ασίστ.

Ευχαριστούμε τον Τζέϊντεν Μοντνόρ για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».