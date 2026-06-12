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«Δεν συγκρίνω την πρόταση της Ομόνοιας με αυτήν της ομάδας του εξωτερικού για Μοντνόρ»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Δεν συγκρίνω την πρόταση της Ομόνοιας με αυτήν της ομάδας του εξωτερικού για Μοντνόρ»

Οι τοποθετήσεις των πρασίνων της Λεμεσού

Εκκρεμούν τα διαδικαστικά για την οριστική μετακίνηση του Ανδρόνικου Κακουλλή στην Ομόνοια. Ο Άρης βρίσκεται σε επαφές με την σουηδική ΑΙΚ ώστε να ολοκληρωθούν οι όποιες λεπτομέρειες.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος Τύπου των πρασίνων της Λεμεσού, Κώστας Παπαδόπουλος», παραχώρησε δηλώσεις και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον Μοντνόρ (Super Sport FM 104.0).

Τα σχετικά αποσπάσματα:

Για τον Μοντνόρ: «Όπως είχαμε πει υπήρχε μια επίσημη πρόταση από πλευράς Ομόνοιας για τον Μοντνόρ και του ευχόμαστε καλή συνέχεια και τον ευχαριστούμε για την παρουσία του στην ομάδα. Δεν συγκρίνω την πρόταση της Ομόνοιας με αυτήν της ομάδας του εξωτερικού τον Γενάρη. Η πρόταση μας ικανοποίησε και παραχωρήσαμε τον ποδοσφαιριστή».

Για τον Κακουλλή: «Ακόμα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη και δεν έχει αλλάξει κάτι επί του θέματος».

Για τις μεταγραφικές κινήσεις του Άρη: «Έχουν εντοπιστεί κάποιες περιπτώσεις κι ίσως την ερχόμενη εβδομάδα να έχουμε κάτι όσον αφορά την άφιξη ποδοσφαιριστή αλλά και κάποια άλλη αποχώρηση. Μπορεί κάτι που θεωρούμε δεδομένο να πάρει περισσότερο χρόνο για αυτό κι μιλάω όταν έχουμε κάτι ολοκληρωμένο».

Για το αν η ΑΙΚ εμπλέκεται στη μεταγραφή του Κακουλλή: «Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες είναι διαδικαστικό θέμα».

Είναι το τέλος μια εποχής και αρχή μιας επόμενης για τον Άρη: «Μπορείς να δώσεις κι αυτόν τον τίτλο. Θα γίνει σημαντική ανανέωση με νεαρούς ποδοσφαιριστές κυρίως. Έχουμε ανανεώσει με κάποιους έμπειρους αλλά η προσπάθεια είναι να ενισχυθούμε με καλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές».

Για Γκομίς και ΑΕΛ: «Δεν υπάρχει τίποτα ότι είναι θα το ανακοινώσουμε».

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