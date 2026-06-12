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Το πρόγραμμα της προετοιμασίας του Άρη – Σε τρεις χώρες οι πράσινοι

ΓΗΠΕΔΟ

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Το πρόγραμμα της προετοιμασίας του Άρη – Σε τρεις χώρες οι πράσινοι

Οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα

Σε τρεις διαφορετικές χώρες, Λετονία, Πολωνία και Αυστρία, θα πραγματοποιηθεί η προετοιμασία του Άρη ενόψει της αγωνιστική περιόδου 2026-27.

Αναλυτικά: 

Τα εργομετρικά και αιματολογικά τεστ θα διεξαχθούν από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου και την επομένη, 29 του μήνα, η ομάδα θα αναχωρήσει για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας που θα πραγματοποιηθεί στη Λετονία από τις 29 Ιουνίου έως τις 12 Ιουλίου. Στη χώρα της Βαλτικής ο Άρης θα δώσει ένα φιλικό παιχνίδι με τοπική ομάδα στις 11 Ιουλίου.

Το δεύτερο στάδιο θα διεξαχθεί στην Πολωνία από τις 15 έως τις 30 Ιουλίου. Κατά την παραμονή του στην Πολωνία, ο Άρης θα δώσει τέσσερα φιλικά παιχνίδια.

Το τρίτο και τελευταίο στάδιο προετοιμασίας θα διεξαχθεί στην Αυστρία από τις 3 έως τις 14 Αυγούστου. Εκεί ο Άρης θα δώσει άλλα τρία φιλικά παιχνίδια πριν επιστρέψει στην Κύπρο περίπου δύο βδομάδες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.

Το αναλυτικό πρόγραμμα όλων των φιλικών αγώνων στο εξωτερικό θα ανακοινωθεί αργότερα.

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