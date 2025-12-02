(ΕΠ 4) After Derby: Η λαχτάρα που έγινε χαρά και η χαρά που έγινε κατήφεια

Η 12η αγωνιστική των δύο ντέρμπι και τα νέα βαθμολογικά δεδομένα που προέκυψαν. Η απόδραση σε «νεκρό» χρόνο της Πάφου που λαχτάρησε αλλά χάρηκε, το theme του Λεμεσιανού που ήταν τα Στρουμφάκια, η Ομόνοια που το τέλειωσε στο 6΄και η απρόσμενη απώλεια της ΑΕΚ στη Πάφο. Η Ανόρθωση που ήταν δύο λεπτά μακριά από ένα σπουδαίο τρίποντο και άλλα πολλά...

Δείτε στο πιο κάτω βίντεο ολόκληρο το επεισόδιο: