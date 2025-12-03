Με την Χάϊντι Κλουμ η κλήρωση για το Μουντιάλ 2026

Πρόκειται για τους Κέβιν Χαρτ, Χάϊντι Κλουμ και Ντάνι Ραμίρεζ, οι οποίοι θα είναι οι παρουσιαστές, ενώ οι Αντρέα Μποτσέλι, Ρόμπι Ουίλιαμς και Νικόλ Σέρτζινγκερ, θα εμφανισθούν «ζωντανά» στην σκηνή.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στο περίφημο Κέντρο «John F. Kennedy» στην Ουάσινγκτον, ενώ μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι Village People θα ερμηνεύσουν την θρυλική επιτυχία τους «Y.M.C.A.», που έγινε ο ανεπίσημος ύμνος του Ντόναλντ Τραμπ κατά την τελευταία προεδρική του εκστρατεία.