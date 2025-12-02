ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αλλαγή ώρας στο ΑΠΟΕΛ – Άρης!

Αλλαγή ώρας στο ΑΠΟΕΛ – Άρης!

Ενημέρωση από την ΚΟΠ.

Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τροποποίηση στην ώρα διεξαγωγής του αγώνα ΑΠΟΕΛ – Άρης για τη 13η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της, η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 17:00, αντί στις 19:00 όπως είχε αρχικά οριστεί.

«Ανακοινώνεται πως ο αγώνας μεταξύ του ΑΠΟΕΛ και του Άρη για τη 13η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan, θα αρχίσει στις 17:00 αντί στις 19:00 που είχε αρχικά οριστεί. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο στάδιο ΓΣΠ την ερχόμενη Κυριακή 7 Δεκεμβρίου.»

