Αλλαγή ώρας στο ΑΠΟΕΛ – Άρης!

Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τροποποίηση στην ώρα διεξαγωγής του αγώνα ΑΠΟΕΛ – Άρης για τη 13η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της, η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 17:00, αντί στις 19:00 όπως είχε αρχικά οριστεί.

Αναλυτικά:

«Ανακοινώνεται πως ο αγώνας μεταξύ του ΑΠΟΕΛ και του Άρη για τη 13η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan, θα αρχίσει στις 17:00 αντί στις 19:00 που είχε αρχικά οριστεί. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο στάδιο ΓΣΠ την ερχόμενη Κυριακή 7 Δεκεμβρίου.»