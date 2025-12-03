Στα 50 εκατ. ευρώ η ρήτρα στο συμβόλαιο του Γκιρασί

Ο Σερού Γκιρασί απέκλεισε το ενδεχόμενο να παίξει στη Σαουδική Αραβία, αλλά στο τέλος της σεζόν θέλει να παίξει στην Ιταλία ή στην Αγγλία, όπως σχετικά αναφέρει το «Sport1».

Ο 29χρονος διεθνής επιθετικός από τη Γουινέα έχει συμβόλαιο με τη Ντόρτμουντ μέχρι το καλοκαίρι του 2028, αλλά θέλει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του το προσεχές καλοκαίρι.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ έχει στο συμβόλαιο του ρήτρα εξαγοράς στα 50 εκατ. ευρώ. Τη φετινή σεζόν έχει 13 γκολ και τέσσερις ασίστ σε 23 ματς, σε όλες τις διοργανώσεις.