Λιόν: Οριστική συμφωνία με την Ρεάλ για τον Εντρικ

Ο Εντρικ έχει αποφασίσει να φύγει τον Ιανουάριο από την Ρεάλ Μαδρίτης, ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει μια θέση στην αποστολή της εθνικής Βραζιλίας στα τελικά του Μουντιάλ 2026, και ετοιμάζεται να ταξιδέψει στη Γαλλία για να φορέσει τη φανέλα της Λιόν, δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η ισπανική ομάδα πιστεύει στο ταλέντο του, αλλά ο 19χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός δεν έχει καταφέρει ακόμη να δικαιώσει τις προσδοκίες της και έχει αποφασίσει να αποχωρήσει στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο από το Μπερναμπέου, δανεικός έως το τέλος της σεζόν, έχοντας ήδη συμφωνήσει με τη Λιόν.

Η αθλητική εφημερίδα της Μαδρίτης «AS» αναφέρει πως η διοίκηση της Ρεάλ συμφώνησε στα 4.5 εκατ. ευρώ με τη Λιόν για να της παραχωρήσει για έξι μήνες τον νεαρό Βραζιλιάνο, ενώ η γαλλική ομάδα θα πρέπει να πληρώσει και τις μισές ετήσιες αποδοχές του, που είναι στα έξι εκατ. ευρώ.

Η «βασίλισσα» απέκτησε τον Ιανουάριο του 2024 τα δικαιώματα του 19χρονου Βραζιλιάνου επιθετικού, κερδίζοντας τη «μάχη» για την υπογραφή του από την Μπαρτσελόνα και την Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμη να προσαρμοστεί στην Ισπανία και ο Τσάμπι Αλόνσο έχει εισηγηθεί να δοθεί δανεικός στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

