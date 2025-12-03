Αμφίβολος με τη Φενέρμπαχτσε ο Φουρνιέ!

Ο Γάλλος άσος δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα της Τετάρτης, αφού ταλαιπωρείται από πυρετό και η παρουσία του στην αναμέτρηση απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης είναι στον «αέρα».

Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί την Πέμπτη (4/12) ώστε να αποφασιστεί η συμμετοχή του στο παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στην Φενέρμπαχτσε.

Υπενθυμίζουμε πως εκτός είναι και ο Σακίελ ΜακΚίσικ, ενώ στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα θα είναι ο Φρανκ Νιλικίνα.

Φυσικά εκτός θα είναι οι Μουσταφά Φαλ και Κίναν Έβανς.

