Αμφίβολος με τη Φενέρμπαχτσε ο Φουρνιέ!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Εβάν Φουρνιέ δεν προπονήθηκε την Τετάρτη (3/12) στον Ολυμπιακό και είναι εξαιρετικά αμφίβολος για το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε (4/12, 21:15).
Ο Γάλλος άσος δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα της Τετάρτης, αφού ταλαιπωρείται από πυρετό και η παρουσία του στην αναμέτρηση απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης είναι στον «αέρα».
Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί την Πέμπτη (4/12) ώστε να αποφασιστεί η συμμετοχή του στο παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στην Φενέρμπαχτσε.
Υπενθυμίζουμε πως εκτός είναι και ο Σακίελ ΜακΚίσικ, ενώ στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα θα είναι ο Φρανκ Νιλικίνα.
Φυσικά εκτός θα είναι οι Μουσταφά Φαλ και Κίναν Έβανς.
SDNA