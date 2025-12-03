ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπενίτεθ: «Θέλουμε να διακριθούμε στο Κύπελλο - Το ματς με την Κηφισιά είναι το πιο σημαντικό για εμάς μέχρι το επόμενο»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μπενίτεθ: «Θέλουμε να διακριθούμε στο Κύπελλο - Το ματς με την Κηφισιά είναι το πιο σημαντικό για εμάς μέχρι το επόμενο»

Ο Ράφα Μπενίτεθ τόνισε πριν το Κύπελλο με την Κηφισιά ότι κάθε διοργάνωση είναι σημαντική για τον Παναθηναϊκό και πως το ματς αποτελεί ευκαιρία για να ενισχυθεί η νοοτροπία νικητή.

Ο Ράφα Μπενίτεθ μιλώντας στο MatchDay Mag της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, στάθηκε στη σημασία που δίνει η ομάδα στο Κύπελλο, ενόψει της σημερινής αναμέτρησης με την Κηφισιά.

Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε ότι όλες οι διοργανώσεις έχουν αξία για το «τριφύλλι» και πως κάθε παιχνίδι αντιμετωπίζεται με την ίδια σοβαρότητα και προσήλωση. Όπως υπογράμμισε, ο επόμενος αγώνας είναι πάντα ο πιο σημαντικός και το ματς με την Κηφισιά αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία για να ενισχυθεί η νοοτροπία νικητή που θέλει να χτίσει στην ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε στο MatchDay Mag της «πράσινης» ΠΑΕ:

«Το Κύπελλο είναι ένας θεσμός στον οποίο θέλουμε να διακριθούμε. Ούτως ή άλλως, αντιμετωπίζουμε με την ίδια σοβαρότητα και την ίδια προσήλωση όλους τους αγώνες και όλες τις διοργανώσεις. Όπως συνηθίζω να λέω από την πρώτη μέρα που βρίσκομαι στην ομάδα, ο επόμενος αγώνας είναι πάντοτε ο πιο σημαντικός. Κατά συνέπεια, το παιχνίδι με την Κηφισιά είναι το πιο σημαντικό για εμάς μέχρι το επόμενο. Είναι ένας ακόμα αγώνας για να χτίσουμε τη νοοτροπία νικητή που θέλουμε για την ομάδα μας».

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ξεκλείδωσε την αξιόμαχη Ελλάς Σύρου με «καυτό» Γιαζίτσι και τα… κανόνια του ο Ολυμπιακός!

Ελλάδα

|

Category image

Ενα μήνα εκτός ο Ντάνι Ολμο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο πρωταθλητής ΝΒΑ με τους Πίστονς Έλντεν Κάμπελ

NBA

|

Category image

Οι 5 από τους 15 του στερούν την κορυφή

ΑΡΗΣ

|

Category image

Formula 1: Όλο το πρόγραμμα του τελευταίου Grand Prix στο Άμπου Ντάμπι

AUTO MOTO

|

Category image

Ο Ουζόχο στην προεπιλογή της Νιγηρίας για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αμφίβολος με τη Φενέρμπαχτσε ο Φουρνιέ!

EUROLEAGUE

|

Category image

Με την Χάϊντι Κλουμ η κλήρωση για το Μουντιάλ 2026

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Λιόν: Οριστική συμφωνία με την Ρεάλ για τον Εντρικ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπενίτεθ: «Θέλουμε να διακριθούμε στο Κύπελλο - Το ματς με την Κηφισιά είναι το πιο σημαντικό για εμάς μέχρι το επόμενο»

Ελλάδα

|

Category image

Μοιάζει σαν την τελευταία της ευκαιρία

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Ντομίνγκος Κίνα, ένας άλλος... παίκτης

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Σειρά συναντήσεων του Προέδρου της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής με Ευρωβουλευτές στις Βρυξέλλες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ομιλητής σε αθλητικό συνέδριο στο University of East London ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Αυτές οι μεταπτώσεις...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη