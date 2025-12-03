Μπενίτεθ: «Θέλουμε να διακριθούμε στο Κύπελλο - Το ματς με την Κηφισιά είναι το πιο σημαντικό για εμάς μέχρι το επόμενο»

Ο Ράφα Μπενίτεθ μιλώντας στο MatchDay Mag της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, στάθηκε στη σημασία που δίνει η ομάδα στο Κύπελλο, ενόψει της σημερινής αναμέτρησης με την Κηφισιά.

Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε ότι όλες οι διοργανώσεις έχουν αξία για το «τριφύλλι» και πως κάθε παιχνίδι αντιμετωπίζεται με την ίδια σοβαρότητα και προσήλωση. Όπως υπογράμμισε, ο επόμενος αγώνας είναι πάντα ο πιο σημαντικός και το ματς με την Κηφισιά αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία για να ενισχυθεί η νοοτροπία νικητή που θέλει να χτίσει στην ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε στο MatchDay Mag της «πράσινης» ΠΑΕ:

«Το Κύπελλο είναι ένας θεσμός στον οποίο θέλουμε να διακριθούμε. Ούτως ή άλλως, αντιμετωπίζουμε με την ίδια σοβαρότητα και την ίδια προσήλωση όλους τους αγώνες και όλες τις διοργανώσεις. Όπως συνηθίζω να λέω από την πρώτη μέρα που βρίσκομαι στην ομάδα, ο επόμενος αγώνας είναι πάντοτε ο πιο σημαντικός. Κατά συνέπεια, το παιχνίδι με την Κηφισιά είναι το πιο σημαντικό για εμάς μέχρι το επόμενο. Είναι ένας ακόμα αγώνας για να χτίσουμε τη νοοτροπία νικητή που θέλουμε για την ομάδα μας».

