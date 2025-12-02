Tα λόγια του Σπιλέφσκι για τον άδικο χαμό του συνεργάτη του!

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στον Αλεξέι Σπιλέφσκι ο αιφνίδιος θάνατος του στενού του συνεργάτη, Κίριλ Κέκερ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 46 ετών.

Ο Κέκερ είχε συνδέσει το όνομά του με τον Λευκορώσο τεχνικό στην Καϊράτ Αλμάτι, ενώ τα τελευταία χρόνια εργαζόταν ως ομοσπονδιακός προπονητής στην εθνική ομάδα Κ19 του Καζακστάν.

Ο πρώην τεχνικός του Άρη με ανάρτηση στα ΜΚΔ αποχαιρέτησε τον συνεργάτη και φίλο του μέσα από ένα ιδιαίτερα φορτισμένο μήνυμα!