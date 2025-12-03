Σειρά συναντήσεων του Προέδρου της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής με Ευρωβουλευτές στις Βρυξέλλες

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ), Γεώργιος Α. Χρυσοστόμου συνοδευόμενος από τον Ταμία Γ. Φωτίου, πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων στις Βρυξέλλες με Κύπριους και Έλληνες Ευρωβουλευτές, με την ευκαιρία της πρόσκλησης που έλαβε για να συμμετάσχει στη συνάντηση των Προέδρων των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών, η οποία συγκλήθηκε από τον αρμόδιο Ευρωπαίο Επίτροπο για τον Αθλητισμό, Glenn Micallef.

Στις επαφές του στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος της ΚΟΕ συναντήθηκε με τους Κύπριους Ευρωβουλευτές Μιχάλη Χατζηπαντέλα, Γιώργο Γεωργίου, Γεάδη Γεάδη και Φειδία Παναγιώτου, καθώς και με τους Έλληνες Ευρωβουλευτές Νίκο Παππά και Φρέντη Μπελέρη. Ο κ. Χρυσοστόμου τους ενημέρωσε για το έργο, τις προτεραιότητες και τις στρατηγικές κατευθύνσεις της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, καθώς και για τα βασικά συμπεράσματα της Συνόδου των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών σχετικά με την ενίσχυση του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου, την κατοχύρωση της αυτονομίας του αθλητισμού που η προστασία της αποτελεί καθήκον, και τη σημασία της αλληλεγγύης.

Ο Πρόεδρος της ΚΟΕ, στις επαφές του με τους Κύπριους Ευρωβουλευτές, με στεναχώρια και προβληματισμό αναφέρθηκε, στην αυτεπάγγελτη εξέταση μετά από εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Θεσμών, Δημήτρη Δημητρίου σε βάρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής. Μεταξύ άλλων ερευνήθηκαν ισχυρισμοί για μεγάλο αριθμό αθλητών που συμμετείχαν στους ΑΜΚΕ, αμφισβητώντας έτσι τις δυνατότητες και ικανότητες των αθλητών αλλά και τις επιλογές των ομοσπονδιών.

Όπως αποδείχθηκε, οι ισχυρισμοί αυτοί ήταν αβάσιμοι και ψευδείς, κάτι που επιβεβαιώθηκε τόσο από τον Γενικό Ελεγκτή όσο και την Επιτροπή Δεοντολογίας του Αθλητισμού.

Οι Ευρωβουλευτές εξέφρασαν ενδιαφέρον για τις πρωτοβουλίες της ΚΟΕ και συμφωνήθηκε η διατήρηση τακτικής επικοινωνίας και συνεργασίας. Η ΚΟΕ θα προσκαλεί τους Ευρωβουλευτές, με τους οποίους συναντήθηκε ο κ Χρυσοστόμου, στις εκδηλώσεις και δραστηριότητές της, ενώ θα προγραμματιστούν ξεχωριστές συναντήσεις με την ηγεσία του κόμματος κάθε Ευρωβουλευτή στην παρουσία του.

