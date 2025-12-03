ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ομιλητής σε αθλητικό συνέδριο στο University of East London ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ομιλητής σε αθλητικό συνέδριο στο University of East London ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης

Τα μυστικά που τον βοήθησαν να πετύχει τον στόχο του στον αθλητισμό και συγκεκριμένα στη ξιφασκία μετέφερε ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης, ο μοναδικός ξιφομάχος που αγωνίστηκε σε Ολυμπιακούς Αγώνες με την Κύπρο, συμμετέχοντας στο Sports Performance Conference 2025, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο University of East London.

Ο Κύπριος ξιφομάχος, όντας ένας από τους επτά ομιλητές του συνεδρίου, αναφέρθηκε στον δρόμο του προς την αθλητική καθιέρωση και την μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του, τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024».

Μετέφερε στους παρευρισκόμενους την προσπάθειά του να ανταπεξέλθει στο αγωνιστικό πρόγραμμά του, με σκοπό να πραγματοποιήσει τα όνειρά του και να πετύχει τους στόχους του που έθεσε για την αθλητική του καριέρα.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην ημερήσια ρουτίνα του και σε διάφορες συνήθειες, όπως τη σημασία του ύπνου, αλλά και στο πώς αντιμετωπίσει διάφορες συνθήκες της καθημερινότητας, όπως η διαχείριση καταστάσεων κάτω από έντονη πίεση.

Πέραν του Τοφαλίδη, ομιλητές στο συνέδριο ήταν και η Olympian Lauren Smith (μπάντμιντον), ο Kwan Browne (Olympian προπονητής χόκεϊ), η Βρετανίδα γυμνάστρια Natasha Mills, ο Ben Harwood (επικεφαλής φυσιοθεραπευτής στην ακαδημία της Τότεναμ), καθώς και ο τηλεοπτικός παρουσιαστής Radzi Chinyanganya και η Dr Danielle Adams Norenberg, επικεφαλής στο τμήμα ψυχολογίας στο UK Sports Institute.

Ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης στηρίζεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, την ΟΠΑΠ Κύπρου, το πρόγραμμα υποτροφιών του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και το πρόγραμμα «Olympic Solidarity» της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ).

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπενίτεθ: «Θέλουμε να διακριθούμε στο Κύπελλο - Το ματς με την Κηφισιά είναι το πιο σημαντικό για εμάς μέχρι το επόμενο»

Ελλάδα

|

Category image

Μοιάζει σαν την τελευταία της ευκαιρία

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Ντομίνγκος Κίνα, ένας άλλος... παίκτης

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Σειρά συναντήσεων του Προέδρου της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής με Ευρωβουλευτές στις Βρυξέλλες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ομιλητής σε αθλητικό συνέδριο στο University of East London ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Αυτές οι μεταπτώσεις...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Στα 50 εκατ. ευρώ η ρήτρα στο συμβόλαιο του Γκιρασί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εκτός... προγράμματος αλλά οφείλει να αντιδράσει

ΑΕΚ

|

Category image

Η Σερένα Ουίλιαμς διέψευσε ότι επιστρέφει στην αγωνιστική δράση

Τένις

|

Category image

Ραφίνια: «Τέτοιες νίκες οδηγούν στον τίτλο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κόντρα στον Σπάρτακο με φόντο τον διαχρονικό στόχο

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Μία διάκριση που... λιγουρεύεται η Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ολοκληρώνει την πρόκριση στο Βέλγιο η Ολυμπιάδα!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις σε Κύπελλο Κύπρου και Ελλάδας, La Liga και Premier League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η κρίσιμη Κυριακή…

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη