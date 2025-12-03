Ομιλητής σε αθλητικό συνέδριο στο University of East London ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης

Τα μυστικά που τον βοήθησαν να πετύχει τον στόχο του στον αθλητισμό και συγκεκριμένα στη ξιφασκία μετέφερε ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης, ο μοναδικός ξιφομάχος που αγωνίστηκε σε Ολυμπιακούς Αγώνες με την Κύπρο, συμμετέχοντας στο Sports Performance Conference 2025, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο University of East London.

Ο Κύπριος ξιφομάχος, όντας ένας από τους επτά ομιλητές του συνεδρίου, αναφέρθηκε στον δρόμο του προς την αθλητική καθιέρωση και την μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του, τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024».

Μετέφερε στους παρευρισκόμενους την προσπάθειά του να ανταπεξέλθει στο αγωνιστικό πρόγραμμά του, με σκοπό να πραγματοποιήσει τα όνειρά του και να πετύχει τους στόχους του που έθεσε για την αθλητική του καριέρα.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην ημερήσια ρουτίνα του και σε διάφορες συνήθειες, όπως τη σημασία του ύπνου, αλλά και στο πώς αντιμετωπίσει διάφορες συνθήκες της καθημερινότητας, όπως η διαχείριση καταστάσεων κάτω από έντονη πίεση.

Πέραν του Τοφαλίδη, ομιλητές στο συνέδριο ήταν και η Olympian Lauren Smith (μπάντμιντον), ο Kwan Browne (Olympian προπονητής χόκεϊ), η Βρετανίδα γυμνάστρια Natasha Mills, ο Ben Harwood (επικεφαλής φυσιοθεραπευτής στην ακαδημία της Τότεναμ), καθώς και ο τηλεοπτικός παρουσιαστής Radzi Chinyanganya και η Dr Danielle Adams Norenberg, επικεφαλής στο τμήμα ψυχολογίας στο UK Sports Institute.

Ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης στηρίζεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, την ΟΠΑΠ Κύπρου, το πρόγραμμα υποτροφιών του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και το πρόγραμμα «Olympic Solidarity» της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ).