ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εντυπωσιακά νούμερα στο «σπίτι» του

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εντυπωσιακά νούμερα στο «σπίτι» του

Έκανε το καθήκον του Άρης απέναντι στην Ένωση (4-0) και επανήλθε στον δρόμο των επιτυχιών μετά την ήττα από την Πάφος FC.

Οι πράσινοι, ανεβάζοντας στροφές στο δεύτερο μέρος, έφτασαν σε μια ευρεία νίκη απέναντι στους βυσσινί και απέδειξαν πόσο ποιοτικό σύνολο διαθέτουν. Το πλέον θετικό για τον Άρη κατά την τρέχουσα σεζόν είναι η δυναμική του εντός έδρας, αφού η νίκη επί των βυσσινί ήταν η έβδομη σε ισάριθμα παιχνίδια. Μάλιστα, στο «Αλφαμέγα» η «Ελαφρά Ταξιαρχία» έχει πετύχει 22 γκολ και δέχτηκε μόλις δύο!

Ο Άρης καλείται στη συνέχεια να βελτιώσει περισσότερο τις εκτός έδρας επιδόσεις του ώστε να δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις για τον τελικό στόχο που είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει από την επόμενη αγωνιστική, όπου πέφτει η αυλαία του πρώτου γύρου, όταν οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ (07/12, 19:00).

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΡΗΣ

Tags

ΑΡΗΣΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

LIVE στις 19:00 το Ομόνοια - Ομόνοια Αραδίππου (οι 11άδες)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE στις 19:00 το Ακρίτας - ΑΕΚ (Οι 11άδες)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πολύ... μυστήριο με Ιωάννη Κωστή

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κουλιμπαλί... η επιστροφή!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Ρεάλ εδώ κι ένα μήνα έχει κερδίσει μόνο τον Ολυμπιακό!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Oι επιλογές του Ιδιάκεθ για... απόδραση από την Πάφο

ΑΕΚ

|

Category image

Εξέπληξε ο Μπεργκ - Η εντεκάδα με Ομόνοια Αραδίππου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κλείνει τις θύρες των οργανωμένων για το ντέρμπι με τη Φέγενορντ ο Άγιαξ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γκουαρντιόλα και Μάντσεστερ Σίτι επέστρεψαν για τον Καρέτσα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Κομισιόν έλαβε τα σχέδια 19 κρατών για το SAFE - Τι προβλέπεται για τη συμμετοχή της Τουρκίας

Category image

Εντυπωσιακά νούμερα στο «σπίτι» του

ΑΡΗΣ

|

Category image

Στέφαν Κέλερ... καμία σχέση

ΑΕΛ

|

Category image

Η Τσέλσι αδυνατεί να νικήσει την Άρσεναλ εδώ και 1.562 ημέρες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ήττα εντός προγράμματος για την Ένωση αλλά πάλι πληγώνει...

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Χαμός με ομοφοβικό σχόλιο προπονητή: «Δεν θέλω ροζ φανέλες, δεν είμαστε αδερφές»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη