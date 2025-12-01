Εντυπωσιακά νούμερα στο «σπίτι» του

Οι πράσινοι, ανεβάζοντας στροφές στο δεύτερο μέρος, έφτασαν σε μια ευρεία νίκη απέναντι στους βυσσινί και απέδειξαν πόσο ποιοτικό σύνολο διαθέτουν. Το πλέον θετικό για τον Άρη κατά την τρέχουσα σεζόν είναι η δυναμική του εντός έδρας, αφού η νίκη επί των βυσσινί ήταν η έβδομη σε ισάριθμα παιχνίδια. Μάλιστα, στο «Αλφαμέγα» η «Ελαφρά Ταξιαρχία» έχει πετύχει 22 γκολ και δέχτηκε μόλις δύο!

Ο Άρης καλείται στη συνέχεια να βελτιώσει περισσότερο τις εκτός έδρας επιδόσεις του ώστε να δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις για τον τελικό στόχο που είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει από την επόμενη αγωνιστική, όπου πέφτει η αυλαία του πρώτου γύρου, όταν οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ (07/12, 19:00).