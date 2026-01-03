«Το βλέπω ως τιμή, όχι ως πίεση να κουβαλώ το όνομα του πατέρα μου»

Αναλυτικά:

Κωνσταντίνε φέτος είναι ουσιαστικά η πρώτη χρονιά, στην οποία είσαι μέλος της πρώτης ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Πώς ζεις αυτή την εμπειρία;

«Ήμουν στην Ακαδημία του ΑΠΟΕΛ από 9 χρονών και το να γίνω μέλος της πρώτης ομάδας ήταν πάντα ο πρώτος μεγάλος στόχος. Είναι μια μοναδική εμπειρία. Νιώθω περήφανος που βρίσκομαι εδώ. Προσπαθώ κάθε μέρα να μαθαίνω και να βελτιώνομαι. Είναι ένα περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων, με ποδοσφαιριστές μεγάλης ποιότητας και στόχων. Το απολαμβάνω αλλά ταυτόχρονα νιώθω μεγάλη ευθύνη να αποδείξω ότι αξίζω να βρίσκομαι εδώ».

Υπηρετείς αυτή τη στιγμή και τη στρατιωτική σου θητεία. Είναι δύσκολο να τα συνδυάζεις και τα δύο;

«Είναι μια πολύ απαιτητική καθημερινότητα. Η σωματική κόπωση είναι μεγάλη, ο ύπνος πολλές φορές ανεπαρκής, παρόλα αυτά πρέπει να βρίσκομαι καθημερινά στο γήπεδο έτοιμος να ανταγωνιστώ ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου. Δεν έχω άλλη επιλογή, οπότε το βλέπω σαν μία ευκαιρία να γίνω πιο δυνατός, πιο πειθαρχημένος».

Πέρσι δόθηκες δανεικός στην ΠΑΕΕΚ στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Πώς θα το χαρακτήριζες ως εμπειρία;

«Ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά για εμένα. Έπαιξα 18 παιχνίδια σε επαγγελματικό επίπεδο και πήρα εμπειρίες που θα με ακολουθούν σε όλη την καριέρα μου. Η συμμετοχή για πρώτη φορά σε ανδρικό ποδόσφαιρο με βοήθησε να καταλάβω τις απαιτήσεις, τη δύναμη και τη νοοτροπία που χρειάζεται».

Ξεκίνησες να λαμβάνεις μέρος στις αποστολές της ομάδας υπό την καθοδήγηση του Πάμπλο Γκαρσία. Καταρχάς ποια είναι η εντύπωση σου για τον προπονητή;

«Ο κ. Γκαρσία είναι πολύ απαιτητικός, αλλά και πολύ δίκαιος. Από την πρώτη στιγμή μου έδειξε ότι αν δουλέψω σκληρά, μπορώ να κερδίσω ευκαιρίες. Με συμβουλεύει και με καθοδηγεί και ο προπονητής αλλά και το τεχνικό επιτελείο για να βελτιωθώ και να εξελιχθώ. Στόχος μου είναι να παραμείνω στο πλάνο του προπονητή και να με υπολογίζει για κάθε παιχνίδι».

Είναι όντως πραγματικότητα ότι ο Γκαρσία αντιμετωπίζει τους παίκτες ισότιμα ανεξαρτήτως ηλικίας;

«Ναι, αυτό ισχύει απόλυτα. Αν είσαι καλός και δείχνεις ότι μπορείς να βοηθήσεις την ομάδα, θα πάρεις την ευκαιρία σου».

Εσύ πώς ζεις τη φετινή χρονιά; Τι εκτιμάς για την ομάδα;

«Σε ατομικό επίπεδο, κάθε μέρα προσπαθώ να δίνω το 100% στις προπονήσεις και όταν μου δοθεί η ευκαιρία και στα παιχνίδια. Η ομάδα έχει μεγάλη ποιότητα και πολλά ακόμα να δώσει. Πιστεύω ότι θα παλέψουμε μέχρι το τέλος για όλους τους στόχους. Με σκληρή δουλειά, αφοσίωση και πίστη μπορούμε να το πετύχουμε».

Ποιά η άποψη σου γενικότερα για το πρωτάθλημα;

«Το πρωτάθλημα φέτος είναι πολύ ανταγωνιστικό. Υπάρχουν δυνατές ομάδες, εκπλήξεις και κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται πάντα σοβαρότητα και συγκέντρωση για να κερδίσεις».

Εσύ πως βλέπεις το μέλλον σου ως ποδοσφαιριστής; Ποια τα άμεσα και ποια τα πιο μακροπρόθεσμα σχέδιά σου;

«Ο άμεσος στόχος είναι να τελειώσω τη χρονιά γνωρίζοντας ότι έδωσα όλα όσα μπορώ και βοήθησα την ομάδα στο μέγιστο. Δεν σκέφτομαι πολύ μακριά, θέλω να είμαι αφοσιωμένος στο παρόν και στην εξέλιξή μου. Μακροπρόθεσμα όμως, θέλω να παραμείνω σε υψηλό επίπεδο και να χτίσω μια επιτυχημένη επαγγελματική καριέρα. Πιστεύω στον εαυτό μου και ξέρω ότι με δουλειά και ταπεινότητα όλα μπορούν να γίνουν».

Κουβαλάς ένα βαρύ όνομα λόγω της σπουδαίας καριέρας του πατέρα σου. Εσύ πως αντιμετωπίζεις αυτό το δεδομένο;

«Το βλέπω ως τιμή, όχι ως πίεση. Νιώθω περήφανος για όσα έχει πετύχει και θέλω κι εγώ να γράψω τη δική μου ιστορία. Δε με φοβίζει το όνομα, αλλά με κάνει να δουλεύω πιο σκληρά. Στο ποδόσφαιρο δε χαρίζεται τίποτα σε κανέναν. Πρέπει να αποδεικνύω καθημερινά ποιος είμαι εγώ και τι αξίζω».

Πήρες ποτέ ποδοσφαιρική συμβουλή από τον πατέρα σου;

«Πολλές φορές. Φυσικά πάντα μου λέει να ακούω τις οδηγίες του προπονητή και είναι αυτές που ακολουθώ στο γήπεδο, αλλά η εμπειρία του πατέρα μου είναι πολύτιμη. Ειδικά στο πνευματικό κομμάτι με βοηθάει συνεχώς. Το εκτιμώ πολύ και το θεωρώ προνόμιο».