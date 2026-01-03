Πάνε για πλάνο Β...

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στον ΑΠΟΕΛ πλησιάζει η ώρα των σημαντικών εξελίξεων.

Όπως εδώ και καιρό σημειώναμε... ενώ κάποιοι άλλοι ασχολούνταν με το πόσες μεταγραφές θα γίνουν!

Από τη στιγμή που οι επενδυτές αποδείχθηκαν όνειρο απατηλό και οι υποχρεώσεις τρέχουν, αναμένεται ότι από εβδομάδας, εκτός απροόπτου θα προκύψει παραίτηση Πρόδρομου Πετρίδη και ανάληψη της νέας διοίκησης από παράγοντες οι οποίοι εξέφρασαν την προθυμία να αναλάβουν και να προχωρήσουν, με τη βοήθεια του κόσμου, στην εφαρμογή του πλάνου Β για τη σωτηρία του συλλόγου και κατά επέκταση της ποδοσφαιρικής ομάδας.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται σίγουρη καθώς η συντριπτική πλειοψηφία του απλού κόσμου των φίλων του ΑΠΟΕΛ αρνείται να βοηθήσει αν δεν υπάρξει παραίτηση της νυν διοίκησης...

 Βέβαια και με παραιτηση Πετρίδη τα πράγματα θα εξακολουθήσουν να παραμένουν εξαιρετικά δύσκολα καθώς μεσα στον Ιανουάριο θα απαιτηθεί ένα πολύ μεγάλο ποσό για να λειτουργήσει σωστά το ποδοσφαιρικό τμήμα. Λέγεται ότι αυτό το ποσό όχι μόνο πλησιάζει αλλά ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ!

 

