Ξανά στη δράση, το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής

Επιστροφή στη δράση, μετά τη διακοπή για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, στο πρωτάθλημα Cyprus League by Stoiximan, με τον πρώτο αγώνα του 2026 να διεξάγεται το βράδυ της Παρασκευής (02/01) στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Συγκεκριμένα η αυλαία της 16ης αγωνιστικής θα ανοίξει με το παιχνίδι Ομόνοια Αραδίππου – Ε.Ν. Ύψωνα, ενώ το κυρίως μενού θα είναι το Σαββατοκύριακο.

Πρόγραμμα 16ης αγωνιστικής

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου

19:00 Ομόνοια Αρ. - Ε.Ν. Ύψωνα

Σάββατο 3 Ιανουαρίου

17:00 Εθνικός - ΑΕΛ

18:00 ΑΠΟΕΛ - Ένωση

19:00 Ακρίτας - Ομόνοια

Κυριακή 4 Ιανουαρίου

16:00 Ολυμπιακός - Άρης

17:00 ΑΕΚ - Ανόρθωση

19:00 Απόλλων - Πάφος FC