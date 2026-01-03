Θα δώσει άλλη ώθηση

Κατευθείαν στα δύσκολα μπαίνει ο Απόλλωνας, που υποδέχεται αύριο (04/01) την Πάφο στο πρώτο του παιχνίδι για το 2026, με ξεκάθαρο στόχο να μπει στο νέο έτος με το δεξί. Η προηγούμενη χρονιά άφησε ανάμικτα και κυρίως αρνητικά συναισθήματα στις τάξεις των κυανολεύκων, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για μια... επανεκκίνηση. Το ντέρμπι απέναντι στους περσινούς πρωταθλητές προσφέρεται ως μεγάλη ευκαιρία αλλαγής εικόνας. Ένα θετικό αποτέλεσμα μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση σε επίπεδο ψυχολογίας και αυτοπεποίθησης, στοιχεία απαραίτητα για τη συνέχεια της σεζόν.

Ο Ερνάν Λοσάδα γνωρίζει καλά πλέον τη σημασία της αναμέτρησης. Στο δεύτερο παιχνίδι του στον πάγκο του Απόλλωνα και πρώτο πραγματικά μεγάλο τεστ ο Αργεντινός τεχνικός δεν αναζητά μόνο βαθμούς αλλά και χρόνο, ηρεμία και εμπιστοσύνη γύρω από το πρόσωπό του και τη δουλειά του.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, τα νέα είναι σαφώς πιο ενθαρρυντικά. Για πρώτη φορά μετά από καιρό, ο Απόλλωνας παρουσιάζεται σχεδόν πλήρης, με μοναδική απουσία τον Μάρκοβιτς, ο οποίος δεν είναι ακόμη έτοιμος.