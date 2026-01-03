ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θα δώσει άλλη ώθηση

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΝΕΖΟΣ

Δημοσιευτηκε:

Θα δώσει άλλη ώθηση

Έτοιμοι στον Απόλλωνα για δυναμική επανεκκίνηση

Κατευθείαν στα δύσκολα μπαίνει ο Απόλλωνας, που υποδέχεται αύριο (04/01) την Πάφο στο πρώτο του παιχνίδι για το 2026, με ξεκάθαρο στόχο να μπει στο νέο έτος με το δεξί. Η προηγούμενη χρονιά άφησε ανάμικτα και κυρίως αρνητικά συναισθήματα στις τάξεις των κυανολεύκων, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για μια... επανεκκίνηση. Το ντέρμπι απέναντι στους περσινούς πρωταθλητές προσφέρεται ως μεγάλη ευκαιρία αλλαγής εικόνας. Ένα θετικό αποτέλεσμα μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση σε επίπεδο ψυχολογίας και αυτοπεποίθησης, στοιχεία απαραίτητα για τη συνέχεια της σεζόν.

Ο Ερνάν Λοσάδα γνωρίζει καλά πλέον τη σημασία της αναμέτρησης. Στο δεύτερο παιχνίδι του στον πάγκο του Απόλλωνα και πρώτο πραγματικά μεγάλο τεστ ο Αργεντινός τεχνικός δεν αναζητά μόνο βαθμούς αλλά και χρόνο, ηρεμία και εμπιστοσύνη γύρω από το πρόσωπό του και τη δουλειά του.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, τα νέα είναι σαφώς πιο ενθαρρυντικά. Για πρώτη φορά μετά από καιρό, ο Απόλλωνας παρουσιάζεται σχεδόν πλήρης, με μοναδική απουσία τον Μάρκοβιτς, ο οποίος δεν είναι ακόμη έτοιμος.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Skysports: «Ο Μουζακίτης είναι ένα από τους μέσους που απασχολούν την Γιουνάιτεντ»

Ελλάδα

|

Category image

Θα δώσει άλλη ώθηση

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Σκέφτεται άλλα, μα δεν πάει για περίπατο με ΑΠΟΕΛ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Έμαθε καλά τον τρόπο!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στοχεύοντας μία ιδανική αρχή

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

«Υπογράφει για τέσσερα χρόνια στην Γκρέμιο ο Τετέ»

Ελλάδα

|

Category image

Ανοίγει η αυλαία των «16» στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξανά οι δυο τους με φόντο ένα τρόπαιο!

Ελλάδα

|

Category image

Φαβορί, όμως πρέπει να το αποδείξει

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επανεκκίνηση με ντέρμπι κορυφής

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Με νέο «αίμα» για να επιστρέψει δυναμικά

ΑΕΛ

|

Category image

Γιαννακόπουλος: «Η επιλογή Αταμάν είναι δική μου και την στηρίζω»

EUROLEAGUE

|

Category image

Δράση στην Κύπρο και το εξωτερικό - Οι μεταδόσεις της ημέρας (03/01)

TV

|

Category image

Μίλησε στην αρχή και στο τέλος ο ψυχωμένος Ολυμπιακός και έφυγε με νίκη-δήλωση από την ντερμπάρα!

EUROLEAGUE

|

Category image

Στην Μπόρνμουθ μέχρι το τέλος της σεζόν ο Φρέιζερ Φόρστερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη